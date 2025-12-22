Alejandro Vázquez, presidente de Tiendanube: "Argentina tiene muchísimo margen de crecimiento en el ecommerce"

En un contexto de transformación del comercio digital en Argentina y América Latina, Tiendanube se consolida como uno de los principales actores del ecosistema emprendedor. Con más de 170.000 marcas activas, la plataforma de ecommerce atraviesa una nueva etapa tras su incorporación a la red global de Endeavor, la comunidad de emprendedores de alto impacto más relevante del mundo.

En diálogo con Fortuna, Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, analiza qué significa este hito para la compañía, las oportunidades que aún tiene el ecommerce en el país y el rol de la tecnología —especialmente la inteligencia artificial— en el crecimiento de las pymes.

Fortuna: ¿Qué significa para un emprendedor ingresar a la red de Endeavor?

Alejandro Vázquez: Para dar contexto, Endeavor es hoy la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo. En Argentina está presente desde hace muchísimos años y reúne a emprendedores y a más de mil mentores que impulsan el crecimiento de empresas con impacto real.

Ser reconocido por Endeavor y formar parte de esa red es una oportunidad enorme. Para nosotros representa el impacto de lo que hacemos en Tiendanube: compartir aprendizajes con otros emprendedores, recibir acompañamiento de expertos y mentores, y también devolver lo aprendido. Es un ida y vuelta constante.

Además, la calidad de las interacciones y el nivel de confianza que se genera en Endeavor no se encuentra fácilmente en otros espacios. El hecho de que sea una red global permite aprender de experiencias de otros países que muchas veces son muy aplicables a Argentina y a Latinoamérica.

Fortuna: ¿Qué implica para vos y para Tiendanube, como compañía, formar parte de esta red?

Vázquez: Somos tres cofundadores: Santiago Sosa, Martín Palombo y yo. Para Tiendanube implica, por un lado, dar mucho al ecosistema. Endeavor organiza eventos en distintas ciudades del país —Buenos Aires, Córdoba, Rosario— con miles de personas, donde compartimos la historia de Tiendanube y los aprendizajes de emprender.

Participamos activamente contando nuestra experiencia para ayudar a la próxima generación de emprendedores. También brindamos mentorías más específicas dentro de la comunidad.

Y, por otro lado, implica acceso a una red global de emprendedores de distintas industrias, de los que se aprende muchísimo. Nosotros llevamos 15 años construyendo Tiendanube, con más de 170.000 marcas activas, pero mirando hacia adelante todavía hay muchísimo por hacer. Conectar formalmente con una organización como Endeavor, que comparte una misión muy similar a la nuestra, tenía todo el sentido.

Fortuna: ¿Cómo fue el proceso de selección para ingresar a Endeavor?

Vázquez: Es un proceso exigente, con distintas etapas. La última fue un panel de selección internacional, con referentes de muchísima trayectoria. En nuestro caso participaron personas como Steve Frazier, ex vicepresidente de Amazon y consultor en McKinsey, o Paulo Veras, cofundador de 99 en Brasil.

Ese proceso nos permitió validar que lo que estamos construyendo tiene impacto real y proyección global. Para nosotros es una forma de llevar nuestra misión al siguiente nivel y, al mismo tiempo, nutrirnos de una red que potencia ese camino.

Fortuna: ¿Cómo ves hoy el desarrollo del ecommerce en Argentina frente a otros mercados?

Vázquez: Hoy el ecommerce representa cerca del 15% de las ventas minoristas en Argentina. China, por ejemplo, está en torno al 50%. Otro dato relevante es que solo alrededor del 15% de las pymes formales en Argentina tiene un ecommerce propio, es decir, una tienda online directa al consumidor.

Eso muestra que todavía hay muchísimo margen de crecimiento.

Fortuna; ¿Qué falta para que el comercio electrónico siga creciendo en el país?

Vázquez: Hay tres grandes puntos. El primero es el conocimiento: todavía hay muchas marcas que no saben que hoy vender online es posible, simple y accesible. Crear una tienda online hoy es relativamente fácil.

El segundo punto es cómo dar a conocer ese negocio online. Todo lo que tiene que ver con marketing digital, anuncios en plataformas como Google, Meta, TikTok y, cada vez más, también nuevos canales vinculados a la inteligencia artificial.

Y el tercer punto clave es la logística. Argentina es un país grande y los tiempos y costos de entrega son determinantes. Mejorar la eficiencia logística, reducir costos y tiempos sin afectar el margen del negocio es fundamental para que el ecommerce sea más competitivo.

Fortuna: ¿Qué rol juega Tiendanube en resolver esos desafíos?

Vázquez: Nuestro foco está en acompañar a las marcas más allá de la creación de la tienda online, que hoy es la parte más simple. Trabajamos mucho en soluciones de logística, pagos, marketing y atención al cliente.

Este año lanzamos Chat Nube, una herramienta que permite brindar atención por WhatsApp con inteligencia artificial. Hoy resuelve cerca del 70% de las conversaciones, lo que ayuda a aumentar ventas y mejorar la experiencia del cliente sin necesidad de equipos enormes.

Además, tenemos cientos de socios tecnológicos integrados a Tiendanube —medios de pago, envíos, sistemas de gestión— que ayudan a resolver los cuellos de botella del ecommerce.

Fortuna: Tras el ingreso a Endeavor, ¿qué viene ahora para Tiendanube?

Vázquez: Hoy somos la mayor plataforma de ecommerce de Argentina y América Latina en cantidad de clientes. Tenemos más de 170.000 marcas, desde pymes hasta grandes empresas como Havanna, Granix o clubes de fútbol.

Nuestro gran objetivo es llegar al primer millón de marcas. No hay una fecha exacta, llevará varios años, pero refleja que todavía estamos en una etapa muy temprana del ecommerce en la región.

El foco está en seguir desarrollando producto, mejorar el servicio y fortalecer la comunidad emprendedora. Hoy somos 1.500 personas trabajando en tecnología, y el foco regional está puesto en Argentina, Brasil, México, Colombia y Chile.

Fortuna: ¿Cómo deben pensar las pymes la inteligencia artificial de cara al futuro?

Vázquez: La inteligencia artificial es un medio para un fin, no un fin en sí mismo. Es una herramienta que ayuda a hacer mejor lo que ya hay que hacer: vender más, ser más eficientes, mejorar la rentabilidad.

No se trata de reemplazar personas, sino de liberar tiempo para tareas de mayor valor. Herramientas como Chat Nube permiten responder de inmediato, incluso fuera del horario laboral, y no perder ventas.

También usamos IA para generar descripciones de productos optimizadas para buscadores como Google, lo que antes llevaba días y hoy puede hacerse en horas. Eso mejora la productividad y permite que los equipos se enfoquen en lo estratégico.

En definitiva, el objetivo de cualquier negocio es vender más y operar mejor. La inteligencia artificial, bien aplicada, es una gran aliada para lograrlo.

