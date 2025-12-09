Jorge Amoreo Casotti: "La tecnología está reescribiendo el mercado inmobiliario"

Nacida en La Plata, la start up Proptech Pint vino a romper y a revolucionar los esquemas tradicionales del mercado inmobiliario argentino. A través de sus publicaciones inteligentes que incluyen la creación de gemelos digitales hiperrealistas, la compañía le brinda a quienes buscan un inmueble una experiencia única donde los usuarios pueden conocer su futuro hogar mediante experiencias inmersivas desde cualquier dispositivo, incluidos cascos de Realidad Virtual.

En ese sentido, Fortuna web pudo dialogar con Jorge Amoreo Casotti, CEO de la Proptech Pint, para tener una idea más detallada de esta idea, la actualidad del sector inmobiliario en el país y los proyectos a futuros de la compañía.

Fortuna: ¿Qué son los gemelos digitales? ¿Para qué sirven?

Jorge Amoreo Casotti: Los gemelos digitales no son simples réplicas virtuales. Son el puente entre la materia y la conciencia digital: la forma en que el espacio físico adquiere inteligencia. Cada inmueble, cada metro cuadrado, deja de ser una dirección en el mapa para convertirse en un organismo vivo de datos, sensaciones y posibilidades, al que podés acceder desde cualquier lugar del planeta. Su propósito no es mostrar una propiedad: es revelarla, experimentarla y entenderla como nunca antes.

Son el corazón de las Publicaciones Inteligentes (Pint), una evolución natural del mercado inmobiliario hacia una era donde la transacción deja de ser un trámite y se convierte en una experiencia inmersiva, transparente y humana. En esta segunda generación de marketplaces, la tecnología deja de ser una herramienta para convertirse en una extensión de la percepción humana. Y cuando eso ocurre, el límite entre lo real y lo virtual desaparece. Ahí empieza el futuro.

Fortuna: ¿De qué otra forma la tecnología está impactando en el sector inmobiliario?

Casotti: La tecnología no está solo impactando al mercado inmobiliario. Lo está reescribiendo desde los cimientos. Estamos pasando de un sector que reaccionaba a los movimientos del mercado, a uno que los anticipa, los mide y los crea. Hoy, los algoritmos no solo interpretan datos, entienden comportamientos humanos. La realidad virtual no muestra propiedades, te sumerge en otro espacio desde cualquier parte del mundo. Y los datos en tiempo real no informan, toman decisiones al lado del usuario.

Cada etapa del proceso, desde fidelizar al propietario de un inmueble hasta cerrar una transacción, está siendo rediseñada para un mundo donde la experiencia, la precisión y la velocidad son el nuevo estándar.

El agente inmobiliario deja de ser un intermediario para convertirse en un arquitecto digital de decisiones, nosotros los llamamos "agentech". El cambio ya no es tecnológico, es evolutivo.

Fortuna: Usted habla de una nueva generación de marketplace inmobiliarios, ¿cuáles son sus características?

Casotti: La nueva generación de marketplaces inmobiliarios que propone Pint no nace para competir con lo existente, sino para superar los límites conceptuales. Ya no se trata de mostrar propiedades, sino de crear experiencias digitales tan reales, tan intuitivas y tan humanas, que la decisión de transaccionar se vuelva natural. Estos entornos representan un compromiso auténtico con la estética, la comunicación y la innovación, fusionando inteligencia artificial, datos en tiempo real y realidad virtual para diseñar un ecosistema transparente, accesible y emocionalmente poderoso.

La búsqueda deja de ser un filtro y se convierte en un reflejo del estilo de vida, los deseos y la identidad de cada usuario. Durante años, las plataformas tradicionales vendieron tráfico, no confianza. Mostraban listados impersonales, desordenados, sin alma. Eran vitrinas digitales de un mundo analógico. Hoy, ese modelo creemos que está agotado.

Las personas y principalmente las nuevas generaciones no buscan más metros cuadrados, buscan sentido, conexión, y certezas. Pint no solo corrige eso, lo trasciende proponiendo automatizar procesos, validando información, respetando la privacidad y devuelviendo al usuario el control sobre la experiencia.

Buscamos cambiar el portar "catálogo" para crear una red viva de inteligencias conectadas que piensan, muestran y recomiendan con la precisión de un algoritmo y la sensibilidad de un ser humano. En los inicios de estas plataformas ni la calidad de las publicaciones ni la verificación de la información formaban parte del compromiso de las propuestas. Solo eran tráfico. Hoy, aunque muchas continúan vigentes por su flujo de usuarios histórico, el producto que ofrecen, que son las publicaciones inmobiliarias, resultan cada vez más distante de las verdaderas demandas de los actores del mercado, incluyendo la ética de la privacidad de los datos.

Fortuna: ¿Cómo se posiciona Proptech Pint dentro del mercado local?

Casotti: Proptech Pint es la primera plataforma argentina que, desde 2018, trabaja bajo la visión de un nuevo paradigma tecnológico, cultural y estructural dentro de la industria inmobiliaria. Desde 2023 se encuentra en un proceso de expansión geográfica para desplegar sus herramientas a lo largo de todo el país, consolidando un ecosistema alineado con la transformación digital y con la transacción online como horizonte de un mercado más ágil, transparente y dinámico.

Fortuna: ¿Quién es su competencia y cómo se diferencia de ella?

Casotti: Proptech Pint no nació para adaptarse al mercado. Nació para redefinirlo. Y lo estamos haciendo. Desde 2018 impulsamos una visión que trasciende la tecnología y lo reemplaza por un nuevo paradigma cultural, estructural y humano para la industria inmobiliaria argentina.

En un ecosistema acostumbrado a la inercia, Pint eligió construir desde el futuro hacia el presente combinando inteligencia artificial, gemelos digitales y experiencias inmersivas para crear la era de la transacción inteligente.

Hoy en plena expansión geográfica, nuestro propósito es claro, tejer una red nacional de tecnología aplicada al real estate, capaz de conectar personas, opciones en comercialización y decisiones en tiempo real eliminando fricciones burocráticas. Queremos que el usuario sienta que la distancia, el tiempo o la información ya no son obstáculos, sino dimensiones que puede dominar Pint no compite con las plataformas tradicionales; las deja obsoletas, porque mientras esas herramientas gestionan listados y los somete a una puja de posicionamiento, nosotros construimos el ecosistema que está transformando la manera en que el usuario conoce, siente y habita los inmuebles disponibles para comprar o alquilar.

Fortuna: ¿Cómo ve el mercado inmobiliario en Argentina en el contexto económico actual?

Casotti: El mercado inmobiliario argentino está viviendo el momento más interesante de su historia, por un lado un colapso del viejo orden y el nacimiento de algo completamente nuevo. La incertidumbre económica, lejos de ser una amenaza, se convirtió en el laboratorio perfecto para la reinvención.

Durante décadas, la industria se sostuvo sobre estructuras obsoletas, intermediaciones forzadas y burocracias que sofocaban la innovación. Pero cuando el sistema se agota, la evolución se vuelve inevitable. Y en ese vacío, toma relevancia la tecnología aplicada con propósito.

En un contexto donde la confianza es la moneda más escasa, la transparencia, la eficiencia y la digitalización se transforman en los verdaderos activos de valor. La visión de Pint parte de la certeza de que el futuro del mercado no se va a medir por el ladrillo, sino por la experiencia, la información y la libertad con que se transacciona.

El 2025 puede marcar el punto de quiebre si el país se anima a liberar el sector y a derribar esa anomalía institucional que representan los “colegios inmobiliarios”, vamos a ser testigos del nacimiento de un mercado libre, meritocrático y digital, donde los actores compiten por talento, no por habilitaciones. Y cuando eso pase, Argentina va a dejar de mirar el futuro, va a ser el futuro.

Fortuna: Perspectivas a futuro para el sector y la compañía

Casotti: No creemos que el futuro del sector inmobiliario dependa de las normas que heredamos, sino de las ideas que nos animemos a liberar. Si logramos que los llamados “colegios inmobiliarios” compitan en mérito, innovación y transparencia, no solo estaremos corrigiendo una distorsión, vamos a estar abriendo la puerta a la evolución real del mercado.

La tecnología no vino a reemplazar a las personas. Vino a amplificar lo mejor del ser humano, su creatividad, su intuición, su capacidad de conectar con otros. La digitalización no borra al agente, lo convierte en un nuevo tipo de profesional, uno capaz de operar en entornos híbridos donde la experiencia física y la virtualidad conviven sin fricciones.

En Pint, proyectamos una red de oficinas interdependientes, conectadas por software, datos y realidad aumentada, que integren a todo el territorio argentino bajo un mismo ecosistema inteligente.

Cada punto de esa red será un nodo de innovación, una extensión del conocimiento colectivo, un espacio donde las decisiones inmobiliarias se tomen con precisión, confianza y visión. Nos propusimos transformar la manera en que se conocen, se comunican y se transaccionan los espacios, y lo vamos a seguir cumpliendo, hasta el último monoambiente en alquiler.

