Emprendedores argentinos apuestan por la LLC: cómo estructurar empresas en el exterior para crecer sin fronteras

Durante años, la estructura legal de los emprendimientos argentinos se diseñó pensando casi exclusivamente en el mercado interno. Hoy, muchos negocios nacen con clientes internacionales, servicios digitales y operaciones remotas, lo que vuelve insuficiente una estructura pensada solo para lo local.

"El emprendedor argentino dejó de pensar en términos puramente nacionales y empezó a analizar cómo integrarse de manera ordenada al mercado global", explica Manuel Crespo, cofundador de Defentux. Esta transformación conceptual es el primer paso hacia decisiones más estructurales: decidir dónde conviene constituir la empresa para acompañar esa operación internacional.

Estados Unidos: previsibilidad, escala y reconocimiento

Al evaluar estructuras legales en el exterior, Estados Unidos aparece de forma recurrente por su marco jurídico previsible y por el reconocimiento global de sus figuras societarias. Para muchos emprendedores, esto facilita relaciones comerciales, contratos y procesos financieros.

"Estados Unidos es una jurisdicción conocida y aceptada por clientes, plataformas y socios internacionales. Eso reduce fricciones operativas y ordena el crecimiento", señala Crespo. La apertura de empresas en Estados Unidos desde el extranjero se consolida como una alternativa concreta, pero elegir la jurisdicción es solo parte de la decisión.

La LLC para no residentes: herramienta frecuente, no automática

La LLC en Estados Unidos para no residentes es una de las figuras más utilizadas por emprendedores argentinos, especialmente en servicios digitales y consultoría. Su flexibilidad y adaptación a modelos internacionales explican su popularidad.

"La LLC funciona muy bien cuando está alineada con el modelo de negocio. Permite facturar en dólares desde el exterior y separar la actividad empresarial de la persona física, pero no es una solución universal", aclara Crespo. Su eficacia depende del contexto y de cómo se integre en la estrategia general.

Ese análisis abre una cuestión más profunda: no alcanza con elegir una figura, hay que planificar la estructura completa.

Pensar a largo plazo

Uno de los errores más comunes es tomar estas decisiones solo como respuesta a problemas inmediatos. Desde Defentux remarcan que la planificación empresarial internacional es lo que convierte a una estructura en un activo y no en una fuente de conflictos futuros.

"Cuando una empresa se arma solo para resolver una urgencia, suele quedar mal diseñada. Cuando se piensa en crecimiento, cumplimiento y sostenibilidad, la estructura acompaña al negocio", advierte Crespo.

Y es en ese punto donde surge la necesidad de especialistas que entiendan tanto el negocio como el marco legal internacional.

El rol de los asesores especializados

En este contexto, el rol de asesores especializados como Defentux puede resultar clave para evitar errores estructurales. Expertos en apertura y gestión de LLC pueden ayudar a traducir la realidad operativa de un emprendimiento en una figura legal coherente, evitando que las decisiones se tomen solo por urgencia o por recomendaciones genéricas.

"Nuestro enfoque arranca por comprender cómo funciona el negocio en el día a día. Recién después de ese diagnóstico se puede diseñar una estructura que tenga sentido", señala Crespo. El objetivo es que la internacionalización de la empresa sea una decisión bien planificada, no una respuesta improvisada a la coyuntura.

Defentux es una firma especializada en estructuración legal y corporativa en Estados Unidos para emprendedores y empresas de Latinoamérica. Acompaña procesos de apertura y gestión de LLC y C-Corps, con foco en internacionalización de negocios, cumplimiento regulatorio y planificación legal para operaciones transfronterizas.



Manuel Crespo es cofundador y COO de Defentux, abogado especializado en Derecho Empresarial, graduado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con experiencia en firmas de primera línea como Beccar Varela y Baker McKenzie, y ha participado en programas de formación y aceleración de organizaciones como Endeavor, Emprelatam y Global Shapers, iniciativa del Foro Económico Mundial.

Más información: https://defentux.com/