Las claves del éxito, por Picone Mandelli: estrategia, error y crecimiento emprendedor

1) ¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

El éxito de un emprendimiento se construye sobre cinco pilares: atención al cliente consistente, calidad de servicio y capacidad de detectar y resolver errores. El cliente no busca perfección, sino una respuesta clara y profesional cuando algo falla. A esto se suma una cultura de servicio que atraviese toda la organización y la generación de una experiencia que el cliente quiera recomendar dentro de su círculo de influencia.

2) ¿Qué estrategias considera que son fundamentales para capitalizar los errores o fracasos durante el proceso de emprender?

Tener procesos claros dentro de la organización permite detectar errores de forma temprana. Estos deben leerse como información, no como fallas personales. Capitalizarlos implica analizarlos con método y ajustar la estrategia rápidamente. Un emprendimiento crece cuando transforma el error en mejora continua y ventaja competitiva.

3) ¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial financista para conseguir capital económico y financiero?

Frente a un potencial financista, lo clave es contar una historia respaldada por datos: qué problema se resuelve, por qué la solución funciona y cómo puede escalar. El inversor invierte en personas tanto como en proyectos. La confianza se construye mostrando foco, consistencia y capacidad de ejecución.

4) ¿Qué condiciones debe tener un producto o servicio para poder venderse en el mercado local?

Para ser vendible en el mercado local, un producto o servicio debe tener una propuesta clara, un diferencial reconocible y un precio alineado con el valor percibido. La clave está en entender al cliente y al entorno competitivo. La validación no es teórica: sucede cuando el mercado responde, el cliente vuelve y recomienda. Ahí comienza el crecimiento real.

5) ¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendimiento para llegar a los mercados globales?

Llegar a los mercados globales exige validar primero el negocio en origen y demostrar consistencia en los resultados. A partir de ahí, el desafío es adaptar el producto, la comunicación y la operación a cada mercado. La expansión requiere socios locales, estructura y control de calidad. Crecer globalmente es una decisión estratégica, no solo una oportunidad comercial.

Agustín Picone Mandelli

CEO en Picone Mandelli Real Estate

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