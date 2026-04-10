Depay, la startup argentina de infraestructura de pagos en tiempo real, anunció la ronda Seed de US$ 4 millones para acelerar la expansión de su red que conecta sistemas de pagos instantáneos entre países, permitiendo a bancos, wallets y fintechs operar en cualquier QR mediante una única integración.

Los fondos se destinarán a expandir la red de pagos en Latinoamérica, conectar nuevos sistemas de pagos instantáneos en Asia y avanzar en su desembarco en África y Europa. Además, permitirán fortalecer su infraestructura tecnológica, sus capacidades regulatorias y sumar perfiles clave al equipo. El respaldo de inversores globales como North Island Ventures, DCG, CMT Global, Verda Ventures, Onigiri Capital, Hash3 y actores relevantes del ecosistema, posiciona a la compañía dentro del radar internacional como una pieza clave en la evolución de la infraestructura de pagos en tiempo real.

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Depay resuelve uno de los principales desafíos del ecosistema: la fragmentación de los sistemas de pagos digitales a nivel regional. Mientras el uso de QR crece de forma acelerada en el mundo, los usuarios y las instituciones financieras aún enfrentan barreras para operar entre países. La compañía actúa como el puente que unifica estas redes, habilitando pagos cross-border que se perciben como locales.

Su tecnología permite, por ejemplo, que un usuario de Argentina pague en un comercio en Colombia desde su cuenta local en pesos, mientras el comercio recibe el dinero en su moneda local, con conversión de divisas y liquidación en tiempo real.

En menos de un año, Depay procesó más de US$ 400 millones en pagos instantáneos y construyó una red que ya alcanza a más de 300 millones de usuarios. Entre sus clientes se encuentran compañías como Binance, belo, Airtm, Brubank y Takenos, entre otros actores del ecosistema financiero y cripto.

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“Los pagos instantáneos están redefiniendo cómo se mueve el dinero en el mundo, pero todavía operan en sistemas aislados. En Depay estamos construyendo la infraestructura que los unifica para que cualquier pago internacional se sienta local. Esta inversión nos permite escalar esa red y acelerar nuestra expansión global”, señaló Joaquín Fagalde, CEO & Founder Depay.

Por su parte, Travis Scher, Founder y Managing Partner en North Island Ventures, destacó: “Depay aprovecha las mejores características de las blockchain y de las redes de pagos en tiempo real para crear un servicio de pagos moderno y altamente eficiente, algo que no podría haber existido hasta hoy. Estamos encantados de respaldar a esta empresa de rápido crecimiento.”