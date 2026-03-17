BBVA y la Universidad de San Andrés lanzan la quinta edición de PROIMPACTO

Con el propósito de reafirmar su compromiso con el desarrollo sostenible y el apoyo al ecosistema emprendedor, BBVA se unió nuevamente al Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés (UdeSA) para lanzar la quinta edición del Programa de Fortalecimiento de Negocios de Impacto (PROIMPACTO). Esta edición trae como gran novedad la incorporación del Premio BBVA ProImpacto, un incentivo económico de US$ 10.000 destinado al plan estratégico que resulte ganador al finalizar el programa.

"Celebrar la quinta edición de PROIMPACTO nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir evolucionando la propuesta. Sabemos que la formación que reciben los emprendedores es fundamental, pero también entendemos que, para escalar el impacto social y ambiental, los proyectos necesitan un impulso adicional. Por eso, este año incorporamos el Premio BBVA ProImpacto de US$ 10.000. Queremos asegurar que el talento emprendedor cuente con el respaldo financiero necesario para llevar sus proyectos a la práctica y generar un impacto real”, destacó Hernán Carboni, Director de Relaciones Institucionales de BBVA en Argentina.

PROIMPACTO es una propuesta de formación integral dirigida a equipos de emprendedores, líderes y colaboradores de empresas que generan un impacto social y/o ambiental positivo. También está destinado a startups y PyMEs que buscan desarrollar nuevas líneas de negocio sostenibles y cuentan con el potencial necesario para iniciar un proceso de escala y crecimiento.

GeoPark anunció que se sumará al programa de becas Gregorio Álvarez con un aporte de U$S 250.000

En sus cuatro ediciones anteriores, el programa ha demostrado ser un motor para el ecosistema, contando con la participación de 71 empresas y 98 emprendedores que experimentaron un alto grado de involucramiento y networking.

“Nos entusiasma mucho poder lanzar la quinta Edición de este programa destinado tanto a empresas de impacto que están en una etapa de consolidación o con un modelo de negocio probado, y que quieren iniciar el camino hacia el crecimiento, como a Pymes que quieran lanzar un nuevo negocio de impacto dentro de su porfolio. A partir de una propuesta de talleres,mentorías, y apoyo en la construcción de redes y vinculación con actores clave, los participantes se enriquecen y pueden diseñar un plan de fortalecimiento para abordar las barreras que suelen enfrentar para crecer. La Universidad pone así a disposición su conocimiento académico y su experiencia en el apoyo del ecosistema emprendedor de impacto, trabajando con nuestro socio estratégico BBVA para hacer disponible esta quinta edición" declaró Gabriel Berger, director del Centro de Innovación social de la Universidad de San Andrés.

La currícula del programa, que se desarrollará entre junio y septiembre, combina encuentros virtuales, jornadas de trabajo presenciales, sesiones de mentoría personalizada y asesorías técnicas. Los participantes accederán a clases, talleres y espacios de construcción de redes, culminando con la elaboración e intercambio de planes de acción concretos para el crecimiento de sus empresas.