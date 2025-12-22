La empresa tecnológica, N5, anunció el lanzamiento de “Summer Experience”, su primer programa para captar jóvenes talento en la región. La iniciativa está dirigida a estudiantes próximos a graduarse o profesionales recién recibidos de toda América Latina que buscan acelerar su desarrollo profesional trabajando en proyectos reales, con impacto concreto desde el primer día.

Esta práctica profesional tiene una duración de dos meses y es con dedicación full time. Comienza el 19 de enero próximo y el objetivo es acortar la distancia entre el aprendizaje teórico y la construcción práctica de soluciones reales.

“Muchos jóvenes pasan los primeros años de su carrera observando y aprendiendo de forma teórica. En N5 creemos que el desarrollo ocurre cuando las personas comienzan a construir, probar soluciones y generar impacto real. La Summer Experience fue diseñada para acelerar esa transición y preparar profesionales para contextos reales desde el primer día”, explicó Yanina Bustos, CHRO de N5.

La experiencia incluye interacción constante con equipos de alta performance, con responsabilidad real sobre los resultados, lo que impulsa un crecimiento acelerado: aprender en meses lo que en otros contextos puede llevar años.

Fintech apuesta por el talento argentino: Global66 abre nuevas posiciones en Buenos Aires

Requisitos para postularse

La propuesta está orientada a personas con curiosidad extrema, ambición por transformar, mentalidad global e interés genuino en entornos en construcción y de aprendizaje acelerado. Pueden postularse estudiantes que se encuentren en los últimos dos años de su carrera o profesionales recién graduados de áreas como Tecnología, Ingeniería, Data, IA, Finanzas, Marketing, Negocios Digitales y Recursos Humanos. Un diferencial relevante es contar con nivel intermedio o avanzado en al menos dos idiomas —entre español, inglés y portugués—, reflejando el carácter regional e internacional del programa.

Durante las ocho semanas, los participantes atravesarán un proceso estructurado que combina formación acelerada, bootcamp intensivo, asignación a microproyectos organizados por sprints, mentoría continua y evaluaciones individuales y por squads. La experiencia culmina con un “Summit Final en Brasil”, donde los participantes presentan sus resultados, participan de un ranking final y reciben una certificación.

“En América Latina hay mucho talento, pero todavía son pocas las oportunidades que combinan aprendizaje acelerado, exposición internacional y proyectos reales. Queremos abrir ese acceso y formar a la próxima generación de constructores del sector financiero”, destaca Julián Colombo, CEO de N5.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente formulario .