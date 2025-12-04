¿Se sienten valorados los empleados argentino?

En Argentina, el 58% de los trabajadores se siente valorado por su ¿S, mientras que solo el 29% indicó sentirse poco valorado. Así lo reveló el último informe de Randstad que consultó a más de 4.000 personas.

Al desagregar estos datos se observa que el 18% asegura sentirse muy valorado por su jefe y el 39% refirió sentirse medianamente valorado.

Al comparar estos datos a nivel regional, se observa que los trabajadores de Chile son los que refieren sentirse más valorados por su jefe con el 59%. Luego se ubican los trabajadores de Argentina con el 58%, y finalmente en Uruguay los trabajadores que afirman sentirse valorados por su jefe directo contabilizan el 57%.

¿Cómo trabajan hoy los argentinos?

Reconocimiento de logros

Entre muchos otros datos interesantes, el relevamiento de Randstad también muestra que el 22% de los trabajadores argentinos siente que su jefe siempre reconoce sus logros, mientras que el 46% afirma sentirse reconocido por sus logros solo algunas veces y, finalmente, un llamativo 32% asegura no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior.

Al analizar estos resultados a nivel regional, los trabajadores chilenos son los que refieren mayor reconocimiento de logros por parte de sus jefes, alcanzando el 26%. En segundo lugar se ubican los trabajadores argentinos con el 22%, mientras que solo el 21% de los trabajadores uruguayos manifiesta que su jefe reconoce sus logros.

En el extremo opuesto, el 32% de los trabajadores argentinos y chilenos y el 35% de los uruguayos aseguran no haber recibido nunca un reconocimiento por parte de su superior.

Argentinos y la amistad en el trabajo: 81% confirma tener amigos surgidos del ámbito laboral

Valoración de la escucha, el trato y la relación

Al consultar a los participantes de la encuesta cómo es la comunicación con su jefe, el 37% de los trabajadores argentinos aseguró que su jefe siempre lo escucha y tiene en cuenta sus opiniones; el 43% afirmó que su jefe algunas veces tiene en cuenta sus opiniones y solo el 20% aseguró que su jefe nunca pide su opinión.

Al comparar estos datos a nivel regional, los trabajadores chilenos resultan los más escuchados por su jefe (41%), seguidos por los uruguayos (38%) y finalmente los argentinos (37%). En el extremo opuesto, el 20% de los argentinos, el 21% de los uruguayos y el 21% de los chilenos refieren que su jefe nunca tiene en cuenta sus opiniones.

Asimismo, la encuesta indaga sobre el tipo de trato entre jefes y dependientes. En este sentido, un mayoritario 56% de los trabajadores argentinos indicó que nunca fue maltratado por su jefe. Sin embargo, el 33% aseguró que alguna vez se sintió maltratado por su superior; el 9% muchas veces y un minoritario 2% refirió que siempre se sintió maltratado por su jefe.

Observando la situación en la región, el 55% de los trabajadores chilenos y el 59% de los trabajadores uruguayos asegura nunca haber recibido un maltrato de su superior.

Al indagar entre los participantes sobre la relación con su jefe actual, el 46% de los trabajadores argentinos aseguró estar muy contento con el tipo de relación que tiene con su jefe; el 41% mantuvo una postura neutra, refiriendo no estar ni contento ni descontento y, en el extremo opuesto, el 9% de los consultados afirmó estar descontento con su jefe y el 4% muy descontento.

Por su parte, en la región, los trabajadores chilenos son los que se muestran más conformes con la relación con su jefe (48%), seguidos por los argentinos (46%) y, en último lugar, se ubican los trabajadores uruguayos (43%), como los menos satisfechos con la relación con su superior directo.

5 preguntas que todo profesional argentino se hace sobre su trabajo

Jefes y redes sociales

En línea con estos resultados, en donde la mayoría de los trabajadores de la región se sienten valorados y mantienen una buena relación con su jefe, el 30% de los argentinos, 40% de los chilenos y 41% de los uruguayos encuestados afirmó que tendría a su jefe directo entre sus contactos de redes sociales. Este dato muestra cómo el ingreso de los millennials y centennials al mundo del trabajo desdibujó en gran medida la separación entre el ámbito personal y laboral que construyeron las generaciones precedentes, más reacias a estrechar abiertamente vínculos de amistad en el trabajo.

RM