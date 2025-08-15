Llega a la Argentina un programa gratuito que impulsa la capacitación de mujeres en IT

Con el objetivo de aumentar la presencia de mujeres en el mercado tecnológico, llega a Argentina Level Up. Este programa de Logicalis Latam está pensado para impulsar la carrera de grupos minoritarios a través de la capacitación en tecnología de la información. En esta ocasión, está dirigido a mujeres mayores de 18 años con conocimientos en tecnología que deseen especializarse en ciberseguridad.

Quienes estén interesadas podrán inscribirse hasta el 22 de agosto en el sitio: Programa Level Up.

Temas a tratar en el programa Level Up

Con módulos destinados a temas técnicos y al desarrollo de habilidades blandas, las rutas de conocimiento serán conducidas por instructores altamente capacitados, en un modelo 100% remoto y gratuito.

El contenido abarcará fundamentos de ciberseguridad, gestión de clientes, mentalidad digital, entre otros temas que ayudarán al profesional a prepararse mejor para las futuras oportunidades de trabajo en el mercado de tecnología. A lo largo del curso, cada participante será acompañada por un mentor/a de Logicalis, quien la apoyará en el proceso de autoconocimiento y potenciación de sus competencias y valores. Estas mentorías, quincenales, se llevarán a cabo de manera individual y con el apoyo de una herramienta de evaluación comportamental.

Al finalizar el programa, los participantes reciben un certificado emitido por Logicalis.

“Nuestro principal objetivo es ayudar a impulsar la presencia de mujeres en el mercado de tecnología y entendemos que la capacitación y las mentorías son herramientas poderosas para incentivar la diversidad en nuestro segmento”, destaca Luciana Depieri, Chief People & Adm Officer de Logicalis Latam.

