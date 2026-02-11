Unilever abrió las inscripciones para Únicxs 2026, su programa de pasantías

Unilever anunció el lanzamiento de una nueva edición de Únicxs, su programa de pasantías dirigido a estudiantes de los últimos años de todas las carreras, que propone una primera experiencia profesional basada en el aprendizaje práctico, la autonomía y el trabajo en equipo. Las inscripciones al programa estarán abiertas hasta el 28 de febrero inclusive y pueden realizarse a través de Unilever.

La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para atraer y desarrollar talento joven, acompañando las nuevas expectativas del mundo laboral, donde se priorizan la flexibilidad, el bienestar y las oportunidades reales de crecimiento.

“En Unilever creemos que el primer paso profesional tiene que ser una experiencia formativa de verdad: proyectos reales, y un acompañamiento que potencia el crecimiento. Únicxs resume esa filosofía: es nuestra forma de preparar talento para el futuro del negocio, combinando aprendizaje práctico con una cultura que impulsa autonomía, colaboración y confianza. Más que un primer empleo, buscamos ser una escuela que forme a los futuros líderes del negocio”, señaló Silvina D’Onofrio, Gerenta de Talent Acquisition y Employer Brand de Unilever.

Unilever convoca a estudiantes a trabajar con las marcas más grandes de consumo masivo del país

A través de Únicxs, los estudiantes podrán incorporarse a equipos que trabajan con distintas marcas del portafolio de Unilever, como Skip, Cif, Rexona y Hellmann’s, participando activamente en proyectos con impacto real en áreas como Marketing, Finanzas, Ventas, Supply Chain, Recursos Humanos, Negocios Digitales e Investigación y Desarrollo. El programa se desarrolla en modalidad híbrida y presencial, con una carga horaria de 20 horas semanales.

En línea con su compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión, esta edición de Únicxs se fortalece con dos ejes estratégicos, la incorporación de personas con discapacidad, a través de una iniciativa conjunta con Sumate y la colaboración con Bisblick, organización que acompaña a jóvenes para convertirse en los primeros profesionales universitarios de sus familias, promoviendo el acceso al empleo y la movilidad social.

El programa está orientado a estudiantes universitarios de los últimos dos años de carrera, que se caractericen por su curiosidad, proactividad y capacidad de trabajo en equipo, y que busquen desarrollarse en entornos dinámicos, flexibles y de aprendizaje continuo.

RM