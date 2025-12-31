¿Cuál es el idioma mejor remunerado en Argentina?

El estudio de idiomas suele ser un gran diferencial dentro del mercado laboral. En ese sentido, una de las opciones más elegidas es el inglés, sin embargo no es esta la lengua que figura en la cima de los idiomas más rentables en Argentina.

Según un informe de la plataforma global de aprendizaje en línea Preply sobre los idiomas más lucrativos, el alemán es la lengua mejor remunerada con un salario anual de 9.268 dólares, equivalente a 13.9 millones de pesos. Esto implicaría un aporte extra de 772 dólares al mes.

El sondeo muestra que en Argentina, si bien el inglés encabeza la demanda, con 1198 ofertas de empleo (una cifra más de 1300% superior al siguiente idioma más solicitado, el portugués), esto no siempre se traduce en mejores salarios. El portugués y el danés son los idiomas más demandados después del inglés, con 89 y 81 ofertas de empleo, respectivamente.

Detrás del alemán como mejor idioma remunerado le sigue el italiano, con salarios anuales promedio de 8.692 dólares (13 millones de pesos). El inglés, mientras tanto, no aparece entre los cinco idiomas mejor pagados en el país.

Para quienes enseñan portugués, por ejemplo, el salario promedio anual es de 5.737 dólares (8.3 millones de pesos), 5.668 dólares (8.2 millones de pesos) para los del chino mandarín y 5.053 dólares (7.3 millones de pesos) para los que saben danés.

Qué ofrece la inteligencia artificial para el aprendizaje de idiomas

Empleos de traductores para hispanohablantes ¿Qué ciudades pagan más?

Tras analizar las oportunidades laborales bilingües en los países de habla hispana, Preply amplió el estudio al resto del mundo para identificar dónde existe mayor demanda de español. En términos de salarios, San Francisco (Estados Unidos) destaca como la ciudad más rentable para los hispanohablantes a nivel mundial, con un salario anual promedio que alcanza cerca de 92.000 dólares, casi el triple del promedio de Estados Unidos. Nueva York y Los Ángeles también se destacan, con salarios de 86.337 dólares y 84.767 dólares, respectivamente.

Fuera de Estados Unidos, los profesionales hispanohablantes pueden encontrar salarios competitivos en Melbourne (70.505 €), Múnich (69.500 €) y Londres (£60.269), lo que confirma la gran demanda de talento multilingüe en los principales centros financieros y tecnológicos del mundo.

Con el avance de la tecnología y la globalización es cada vez más sencillo trabajar desde distintas partes del mundo aprovechando la diferencia idiomática y cultural. Las oportunidades para trabajos relacionados a los idiomas son múltiples y especialmente en 2026, tanto para el español como otras lenguas.

RM