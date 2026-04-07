Emprendedores latinoamericanos de 22 años recaudan US$2.7 millones en ronda de inversión

La startup climate-tech, Satellites on Fire, creada por los jóvenes busca detectar focos de incendio de forma rápida.
Satellites on Fire, una startup pensada para detectar focos de incendio, cerró una ronda de inversión por US$ 2.7 millones. La ronda estuvo liderada por Dalus Capital y contó con la participación de destacados fondos como Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus VC, entre otros.
Liderado por Franco Rodriguez Viau, co-fundador y CEO de tan solo 22 años, el proyecto busca detectar focos de incendio con mayor anticipación y mejorar la capacidad de respuesta. Para eso, la compañía desarrolló una plataforma impulsada por inteligencia artificial que integra información satelital cada cinco minutos, cámaras en torres y modelos de simulación de propagación. El sistema envía alertas en tiempo real por WhatsApp, mail o SMS para que equipos de emergencia, empresas y gobiernos puedan actuar más rápido.
"En 2025, nuestro sistema ayudó en la respuesta a más de 600 incendios forestales", afirmó Rodríguez Viau. "Nuestra misión es utilizar la tecnología para proteger a las comunidades y preservar la biodiversidad y los bosques antes de que sea demasiado tarde", agregó.
A diferencia de los sistemas existentes que desarrollan sus propios satélites o sus propias cámaras, Satellites on Fire radica en ser una plataforma basada en software que integra cualquier tipo de tecnología y logra detectar focos de incendio, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de la NASA. Esta velocidad en la detección de un incendio aumenta la rapidez y efectividad de la contención, reduciendo significativamente el impacto del incendio.
La empresa ya cuenta con más de 55.000 usuarios bajo un modelo freemium y alimentó sus algoritmos con más de 20.000 validaciones en campo, construyendo una de las bases de datos de reportes terrestres más grandes de América Latina.
Diego Serebrisky, cofundador y Managing Partner de Dalus Capital, destacó: "Nosotros buscamos compañías que utilicen la tecnología para resolver los problemas más críticos del planeta. Satellites on Fire ha demostrado que, mediante el uso inteligente de la IA y el procesamiento de datos satelitales en tiempo real, es posible adelantarse a las catástrofes ambientales con una precisión y escala que antes eran impensables. Es un ejemplo perfecto de cómo el talento latinoamericano está creando soluciones de IA de clase mundial para enfrentar el cambio climático."
Satelites on Fire monitorea territorios a lo largo de 21 países en 4 continentes, siendo sus principales clientes empresas forestales, agrícolas, energéticas, proyectos de carbono, aseguradoras y gobiernos. En Argentina, compañías como Genneia y Quilmes utilizan la plataforma para proteger sus operaciones. Además, el sistema está integrado en seguros forestales de AON en América Latina, donde se utiliza para cálculo y mitigación de riesgos.
Con la nueva inversión, la startup planea mejorar sus modelos de IA, lanzar un producto de seguros paramétricos contra incendios junto a AON y desarrollar herramientas para medir el impacto ambiental, incluyendo emisiones de CO2 evitadas. También avanzará en su expansión hacia el mercado de Estados Unidos.
Una crisis, una oportunidad
Durante su adolescencia Rodríguez Viau vio de cerca cómo el fuego afectó a familias de su entorno y destruyó viviendas. Frente a este problema, Viau —junto a Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak— pensaron en una herramienta capaz de detectar focos de incendio con mayor anticipación y mejorar la capacidad de respuesta.
