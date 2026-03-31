La cadena de fast food de pasta, Monti, inaugura su décimo local

Monti, el único fast food de pastas de Argentina, continúa con su plan de expansión y anunció la apertura de su décimo local en el barrio de Mataderos. El nuevo local estará ubicado en Av. Juan Bautista Alberdi 6353 contará con lugar para 50 comensales.

En el contexto de esta décima apertura y de la mano del desarrollo que viene teniendo la marca, Monti firmó una alianza con Coca-Cola. A partir de ahora, tanto en en tienda, como en delivery todas las pastas de la marca se acompañarán con productos de la marca estadounidense. “Para nosotros es un orgullo lograr una alianza estratégica con Coca-Cola, una marca de primer nivel que acompañará de la mejor manera la calidad de nuestras propuestas” reconoce Federico Giuliano co-founder de Monti.

Gastronomía inmersiva en el microcentro porteño

Cabe señalar que Monti tiene ya tiene presencia en Boedo, Colegiales, Villa Crespo (Express), Agronomía Barrio Norte, Caballito, Barracas, San Miguel y Nuñez. Con su décimo local llega a un nuevo polo de Buenos Aires, cubriendo casi todos los sectores de la ciudad. El gran objetivo de llevar su original propuesta a distintos puntos del país. En ese sentido, tiene una alianza con el estudio Canudas, para ofrecer ampliamente su modelo de franquicia.

Fundada en 2019, Monti es la creadora del “Volcán de Ñoquis”: un exquisito pan casero de masa madre, relleno de ñoquis artesanales, acompañados del clásico tuco Monti y una “erupción” de queso mozzarella. Además, cuenta con propuestas muy interesantes como el Mac and Cheese, los Ravioles de Batata Caramelizada o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú del día” con valores súper accesibles

RM