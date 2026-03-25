Alsea dio a conocer su estrategia económica para este 2026

Alsea, operador líder de establecimientos de Comida Rápida, Cafeterías y Restaurantes de Servicio Completo en América Latina y Europa, dio a conocer sus planes de crecimiento para este 2026. Asimismo anunció inversiones por $ 5.500 millones para este año.

En esa línea, la empresa comunicó que buscará abrir entre 180 y 220 nuevas tiendas en 2026 en todas las geografías en donde opera, alrededor del 65% serán en México. De igual forma, la compañía tiene la expectativa de alcanzar un crecimiento en ventas totales entre 5% y 7% para todo el año y entre 4% y 6% para Ventas Mismas Tiendas.

Universal Traslados proyecta un crecimiento del 25% e inversiones por más de US$ 750.000 en 2026

"Estamos comprometidos con fortalecer el liderazgo de Alsea en el sector al impulsar un crecimiento racional, orgánico y sostenible enfocado en generar valor para nuestros inversionistas, colaboradores, clientes y comunidades” aseguró Christian Gurría, director general de Alsea.

La noticia fue dada en su reunión con analistas e inversionistas conocida como “Alsea Day”, que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos. El evento contó la participación del equipo ejecutivo de Alsea, que presentó la estrategia de negocio de 2026 para la empresa

RM