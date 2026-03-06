Wise Capital lanza su app de inversiones

Wise Capital anunció el lanzamiento de su aplicación móvil. La herramienta fue diseñada para que los inversores puedan gestionar su dinero de manera ágil, informada y 100% online.Ya se encuentra disponible para su descarga en Google Play y, en breve, en Apple Store.

La app permite a los usuarios consultar su portafolio en tiempo real, estén donde estén, y operar de forma sencilla en una amplia variedad de instrumentos del mercado local e internacional. A través de la plataforma, es posible invertir en Fondos Comunes de Inversión, bonos, acciones, CEDEARs, Letras y Obligaciones Negociables, todo desde un mismo lugar. Además, la aplicación incorpora la opción de comprar y vender dólar MEP, brindando una alternativa legal y transparente para la dolarización de ahorros dentro del mercado de capitales.

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Otro de los diferenciales de la app es el acceso a los informes y análisis elaborados por el equipo de research de Wise Capital, pensados para acompañar la toma de decisiones de inversión en un contexto financiero dinámico y cambiante. Además va a contar con análisis especializados con foco en las decisiones corporativas estratégicas y de gestión, que es lo que distinguió a Wise en sus inicios, cuando era consultora económica y estratégica. Asimismo, los usuarios contarán con un canal de soporte sobre el uso de la app.

Está disponible la Versión 1.0 Para los próximos meses la firma tiene proyectadas nuevas funcionalidades que ayudarán a convertir a aplicación en una de las preferidas por el público inversor.

RM

