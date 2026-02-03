Espatolero y Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios, una de las principales firmas de real estate de Mar del Plata y la región, anunció el lanzamiento de Rumencó Boulevard, un nuevo barrio privado que se integra como una evolución natural dentro de Rumencó. El proyecto propone una síntesis entre naturaleza, diseño, deporte y vida en comunidad.

Con una oferta de 190 lotes de entre 700 y 1.700 m2, Rumencó Boulevard se desarrolla sobre el sector norte del predio de Rumencó y se distingue por un masterplan y una propuesta de áreas comunes diseñadas por BMA -Bodas Miani Anger-, uno de los estudios de arquitectura y planeamiento urbano más prestigiosos nacidos en Argentina, y con reconocimiento internacional.

Rumencó Boulevard incorpora espacialidad y una propuesta deportiva y paisajística de alto nivel, y nace como un nuevo barrio pensado para potenciar el desarrollo de los seis barrios que ya integran el conjunto y completar el legado ya que, con el lanzamiento de este barrio, se cierran las posibilidades de expansión del predio. El proyecto estructura sus amenities y áreas comunes en torno a un boulevard central conformado por una arboleda centenaria, uno de los principales activos del desarrollo, que ordena el trazado urbano y refuerza la identidad del barrio, integrándose de manera armónica con el diseño paisajístico que se proyecta para las 35 hectáreas que Rumencó Boulevard suma a Rumencó.

El área de amenities ocupa cinco hectáreas y contempla infraestructura deportiva de jerarquía: cancha de hockey de césped sintético, cancha de fútbol, cuatro canchas de pádel profesionales techadas, una cancha multipropósito cubierta, además de dos espacios de quinchos, vestuarios y un buffet deportivo. La propuesta busca fomentar el encuentro, el deporte y la vida social como parte central de la experiencia cotidiana del barrio.

“Rumencó Boulevard viene a cerrar un ciclo dentro de la historia de Rumencó, una marca registrada que no solo fue el barrio cerrado pionero que redefinió la forma de vivir en Mar del Plata, sino que construyó un presente que es símbolo de prestigio y pertenencia. Rumencó Boulevard nace para honrar ese espíritu original y potenciarlo a partir de la disposición armónica de los lotes, la jerarquía de las calles y la integración con el paisaje natural, donde la espacialidad, la privacidad y el verde son protagonistas”, sostuvo Ezequiel Lorenzo, socio y cofundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

“Desde la génesis del proyecto, el desafío fue generar una evolución que respetara la esencia de Rumencó y la potenciara. El masterplan le da centralidad a la arboleda de su boulevard y al entorno natural, potenciando las áreas comunes con una propuesta deportiva diferencial y un nuevo acceso a Rumencó que mejora la circulación interna y la conectividad con las principales avenidas de la zona, a la vez que reduce el tránsito en la arteria principal, y redistribuye el flujo vehicular impactando en una mejor calidad de vida diaria”, señaló Martín Espatolero, socio y cofundador de Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios.

La sustentabilidad en el centro

Rumencó Boulevard incorpora redes de infraestructura y servicios (agua, cloacas y desagües, electricidad, gas y telefonía y conectividad por fibra óptica) totalmente soterrados, evitando la contaminación visual. Asimismo, el proyecto pone énfasis en la preservación del arbolado existente y la forestación integral de todo el barrio en armonía con las especies nativas. Punto Limpio para gestión responsable de residuos, sistema de cuidado del agua con cisternas y control de consumo, y la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento de efluentes completan algunas de las iniciativas que expresan el compromiso de Rumencó Boulevard con el cuidado del medio ambiente.

Valores y comercialización

Los lotes de Rumencó Boulevard se comercializan a un valor promedio de US$ 200 por m², con superficies que van de 700 a 1.700 m². El esquema de financiación contempla un anticipo del 40% y hasta 36 cuotas, facilitando el acceso a un barrio que combina seguridad, diseño y calidad de vida en un entorno natural consolidado.

“El lanzamiento de Rumencó Boulevard es la última oportunidad para adquirir un lote en pozo y en cuotas dentro de Rumencó, ya que el predio no tiene posibilidades de expandirse más. Creemos que esta es una oportunidad única, tanto para quienes buscan una buena inversión, como para quienes quieren sumarse a la experiencia de vivir con todas las comodidades de la ciudad, rodeados de naturaleza y en un entorno que hace posible la libertad, la tranquilidad y la seguridad que ha sido el imán para muchas familias que eligieron Rumencó en los últimos 20 años”, destacan desde Espatolero & Lorenzo, desarrolladora que forma parte activa de esta evolución urbana de Mar del Plata.

Con este lanzamiento, Espatolero & Lorenzo Desarrollos Inmobiliarios reafirma su compromiso con el desarrollo urbano de calidad en Mar del Plata, apostando por proyectos que entienden el valor del entorno y la creación de comunidades sostenibles.

