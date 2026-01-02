Raghsa se quedó con un terreno codiciado en Núñez por u$s 73 millones

Los últimos días del año fueron movidos para RAGHSA. La compañía de desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios de alta gama, adquirió un codiciado terreno de 5.800 m² en Avenida del Libertador 7055, en el barrio de Núñez, por u$s 73 millones.

Con esta compra, RAGHSA sigue consolidando su posicionamiento en el mercado inmobiliario AAA al incorporar a su porfolio este terreno con una capacidad constructiva de aproximadamente 75.500 m².

“El Corredor Norte de la ciudad se consolida como uno de los principales polos corporativos de Buenos Aires, con el Parque de la Innovación proyectado como su futuro epicentro. Su conectividad estratégica, junto con una creciente oferta de transporte, servicios, comercios y gastronomía, ya está impulsando el desarrollo urbano del área y anticipa una sostenida valorización del entorno”, afirmó Mariano Vega, Gerente General de RAGHSA.

“El desafío para 2026 será capitalizar un escenario que comienza a mostrar signos de mayor ordenamiento”

Este terreno consolida la visión de RAGHSA de continuar desarrollando el barrio de Nuñez. Actualmente la compañía tiene en cartera en este barrio el Centro Empresarial Libertador (100.000 m²), el Centro Empresarial Núñez (50.000 m²) y está comenzado un nuevo desarrollo en Avenida del Libertador y Manuela Pedraza (50.000 m²).

Todos sus desarrollos se proyectan con criterios LEED, orientados a la reducción del impacto ambiental, la eficiencia energética y la creación de amenities que priorizan el bienestar de los usuarios y la mejora del entorno urbano. RAGHSA ha sido pionera en la incorporación de amenities de alto valor agregado en edificios corporativos, entendiendo las nuevas dinámicas de trabajo y las demandas de las compañías por espacios que integren productividad, verde, bienestar y experiencia.

“El interés sostenido de compañías de primer nivel confirma que Núñez se ha transformado en el nuevo centro de la ciudad. Esta adquisición consolida nuestra visión de largo plazo: seguir desarrollando edificios emblemáticos, con estándares internacionales y amenities diferenciales, en los corredores que están definiendo el nuevo mapa corporativo de Buenos Aires”, concluyó Mariano Vega, Gerente General de RAGHSA.