Se está construyendo en Argentina la primera pileta de olas artificiales

Comenzó la construcción del primer Surf Park de la Argentina. El proyecto avanza con sus obras iniciales y prevé la entrega de su primera etapa dentro de dos años. Entre sus propuestas se destaca la apertura de la primera pileta de olas artificiales del país.

El emprendimiento ubicado en el límite del partido de Luján, lindante con Pilar propone un modelo integral de vida, que combina deporte, bienestar, infraestructura social y vida al aire libre en un entorno natural privilegiado. Con más de 700 lotes, cuyas superficies van desde los 900 m² hasta los 4.000 m², el desarrollo ofrece además un beneficio diferencial para los futuros propietarios: hasta la entrega de la primera etapa, los lotes no tendrán gastos de mantenimiento ni expensas.

Primera pileta de olas artificiales del país.

El masterplan incluye también una playa con laguna navegable, preparada para la práctica de deportes acuáticos sin motor a combustible, especialmente actividades a vela. Para potenciar esta experiencia náutica, la laguna contará con un velero especialmente diseñado para eventos y propuestas exclusivas, reforzando el perfil recreativo y social del proyecto.

La infraestructura deportiva se completa con un gimnasio, canchas de tenis y espacios destinados a disciplinas como beach vóley, pádel y fútbol, consolidando un entorno donde la actividad física y el bienestar forman parte del día a día de la comunidad.

“Este proyecto representa mucho más que la construcción de la primera ola artificial en el país. Es el resultado de una visión a largo plazo que busca crear espacios donde las personas puedan vivir, disfrutar y conectarse con un estilo de vida activo, en contacto con la naturaleza”, señaló Sacha Wicher, CEO y Fundador de La Ola Group. “Estamos materializando una idea que combina innovación, experiencia y una nueva forma de pensar el desarrollo inmobiliario en la Argentina. La escala del proyecto, la calidad de los amenities y el momento en que se ingresa representan además una oportunidad diferencial para quienes buscan invertir o proyectar su vida en un entorno pensado para el largo plazo”.

El Surf Park contará con tecnología desarrollada íntegramente en la Argentina, fruto de más de diez años de investigación y desarrollo, lo que permite generar olas adaptables a distintos niveles de práctica y usos recreativos. Este enfoque innovador posiciona al proyecto como un referente regional en la integración entre tecnología, deporte y real estate.