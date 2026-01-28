Cómo es la plataforma digital para facilitar la conexión entre pacientes y profesionales de la salud

En línea con su estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado healthtech, Grupo Cormos anuncia el lanzamiento de Crontu, una plataforma digital diseñada para facilitar la conexión entre pacientes y profesionales de la salud, optimizar la gestión de turnos y mejorar la experiencia de atención médica en todo el país.

Crontu introduce un nuevo modelo en la gestión de turnos y la relación médico-paciente, ya que incorpora un fee de gestión para financiar funcionalidades relevantes como notificaciones automáticas hacia el paciente por WhatsApp y otros canales directos buscando reducir el ausentismo. Además, ofrecer beneficios concretos como vouchers equivalentes al monto del fee en farmacias y otros beneficios adheridos, así como también garantizar una experiencia simple y transparente para el paciente. Sin embargo, su mayor innovación resulta del impacto en el comportamiento de los pacientes: ‘"Al existir una transacción, aumenta el compromiso con el turno. En los centros donde se implementó, la tasa de ausentismo se redujo del 30% al 3%", asegura Marcos Surico, CEO de Grupo Cormos. "Hoy muchos pacientes perciben la salud como un servicio gratuito, porque no hay intercambio de dinero cuando se cuenta con cobertura médica. Ese desbalance afecta el compromiso y la relación con los profesionales. Con Crontu buscamos transformar ese vínculo, generando una experiencia más responsable, eficiente y humana", agrega el directivo.

Marcos Surico, CEO; Maia Albarracín, COOy Nacho Constenla, CTO de Grupo Cormos

Desarrollada íntegramente por el equipo de innovación del Grupo, Crontu es el resultado de una apuesta estratégica por fortalecer el ecosistema digital de salud en Argentina, combinando tecnología, accesibilidad y eficiencia. “Crontu es mucho más que un portal de turnos: es una plataforma que integra a pacientes, profesionales y centros de salud en un mismo entorno digital, impulsando una experiencia más ágil, transparente y conectada”, explica Maia Albarracín, COO de Grupo Cormos. “Estamos construyendo la infraestructura tecnológica que la atención médica necesita para los próximos diez años’’ concluye.

En ese sentido, Crontu propone convertirse en la primera opción para los pacientes al momento de buscar un turno médico, al reunir en un solo entorno profesionales por cobertura médica o atención particular, filtros por ubicación con disponibilidad real y una amplia oferta de especialidades, reduciendo tiempos de espera que hoy pueden extenderse durante meses. Este enfoque responde a una de las principales problemáticas estructurales del sistema de salud argentino: su alto nivel de fragmentación, que obliga a los pacientes a navegar múltiples portales, llamadas telefónicas y agendas descoordinadas para acceder a una consulta médica.

Además, la plataforma buscará funcionar como un portal digital donde los pacientes puedan dar seguimiento a sus estudios y resultados cargados por los profesionales, concentrando su información de salud en un solo lugar y aportando mayor orden y continuidad al proceso de atención.

Inversión, desarrollo y visión de largo plazo

Con una inversión inicial de $ 150 millones de pesos, el proyecto forma parte del plan de expansión que Grupo Cormos - compañía nacional que en 2025 cumplió 10 años - viene implementando destinado a potenciar su portafolio de soluciones digitales y consolidar su liderazgo en el rubro a nivel regional.

El desarrollo de Crontu involucró la participación de un equipo multidisciplinario de especialistas en tecnología, salud y experiencia de usuario. La plataforma ya reúne a más de 30.000 profesionales y a más de 100 especialidades médicas, ofreciendo una amplia cartera de opciones a sus usuarios, lo que contribuye a la proyección de crecer en el número de turnos procesados de forma exponencial durante 2026.

Un nuevo modelo de salud digital

Crontu permite a los pacientes buscar profesionales por especialidad, ubicación y/o cobertura, reservar turnos online y recibir recordatorios automáticos. A su vez, ofrece a los profesionales mayor visibilidad, menor ausentismo y gestión automatizada de agenda, mejorando la eficiencia operativa de los consultorios, garantizando así una mejor atención y experiencia a ambas partes

De este modo, el acceso a la atención médica deja de ser un recorrido fragmentado para transformarse en una experiencia centralizada, transparente y eficiente.

‘’El objetivo final es construir un ecosistema digital de salud abierto e interoperable, que conecte a todos los actores del sistema y simplifique los procesos administrativos, potenciando la experiencia tanto del paciente como del profesional. La salud del futuro será colaborativa, interoperable y digital. Con Crontu, estamos dando un paso clave hacia ese modelo”, agrega Marcos Surico, CEO de Grupo Cormos.

Apuesta al crecimiento y expansión regional

El lanzamiento de Crontu se enmarca en la estrategia de expansión regional del Grupo Cormos, que proyecta llevar su ecosistema de soluciones digitales a nuevos mercados de Latinoamérica.

Según estimaciones internas, el Grupo prevé duplicar su facturación en los próximos 2 años, — impulsado por el lanzamiento de Crontu y el crecimiento de su red de plataformas de gestión para profesionales de la salud (entre las que se encuentran DrApp, Meducar, ConsultorioMOVIL, Docturno iTurnos, y Receto). Actualmente la empresa reúne a más del 50% de los consultorios ambulatorios privados y administra más de 20 millones de turnos médicos anuales, digitalizando a 25.000 médicos y 6.000 centros de salud.