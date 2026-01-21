Ciberseguridad en Argentina: el país avanza a nivel T4, pero enfrenta un déficit clave de talento e inversión

La ciberseguridad comienzan a adquirir un valor cada vez más preponderante en las organizaciones latinoamericanas y así lo refleja el último reporte "Ciberseguridad, habilitador de confianza y competitividad” publicado por Endeavor Data Unit e Incode Technologies. De acuerdo con los datos actualizados, Argentina ya se ubica en nivel T4 -que significa “etapa en evolución” en el Índice Global de Ciberseguridad.

Esto implica que superó la etapa inicial “de construcción” pero que aún no alcanza un nivel avanzado. En otras palabras, el país cuenta con bases legales y organizacionales establecidas, pero también con la necesidad urgente de invertir en capital humano y fortalecer la cooperación para alcanzar un estadio más avanzado de madurez digital.

Entre las fortalezas del país se destaca el plano legal, técnico y organizacional. A la vez se identificaron oportunidades de mejora en el desarrollo de capacidades y en la cooperación en ciberseguridad, particularmente en alianzas público privadas y acuerdos internacionales.

“La ciberseguridad dejó de ser un reto técnico para convertirse en una decisión estratégica que define la sostenibilidad y competitividad de las empresas. Desde Endeavor, vemos la resiliencia digital como un multiplicador de confianza e innovación en el ecosistema emprendedor,” señaló Vincent Speranza, Managing Director de Endeavor en América Latina.

Cabe señalar que las organizaciones latinoamericanas enfrentaron durante 2025 un promedio de 2.803 ataques semanales, muy por encima de los 1.984 a nivel global. Esto posiciona a América Latina como la tercera región con el mayor promedio de ataques semanales por organización, detrás de África (3.365) y Asia-Pacífico (2.874).

Conclusiones sobre la ciberseguridad en América Latina

La investigación de Endeavor e Incode buscó arrojar luz a las preguntas fundamentales que están moldeando el futuro: ¿cómo están navegando las empresas latinoamericanas el panorama de las amenazas? ¿Dónde están las mayores oportunidades de crecimiento?

Actualmente, ocho de cada diez organizaciones en América Latina priorizan la protección de datos sensibles. Un 35% asocia la ciberseguridad con el cumplimiento legal y regulatorio y un 32% con la prevención de pérdidas financieras.

Además, la identidad digital se consolidó como el nuevo campo de batalla ya que la mayoría de los ataques buscaron comprometer contraseñas. En este escenario, un 68% de las empresas en Latam identificaron el phishing y la ingeniería social como sus principales amenazas

Sin embargo, hay un desfasaje entre percepción y realidad. Si bien el 65% de las organizaciones de la región afirma sentirse preparadas para enfrentar amenazas de ciberseguridad, se observa una cultura reactiva predominante en las empresas. Solo un 17% de las organizaciones latinoamericanas realiza evaluaciones mensuales o continuas de ciberseguridad, mientras que un 10% nunca ha llevado a cabo una evaluación formal. Esto muestra la necesidad de pasar de acciones tácticas a un sistema estratégico transversal que responda al esquema de negocio, respaldado con un 36% que reconoce que su inversión en ciberseguridad es insuficiente.

“La ciberseguridad no es solo para empresas grandes, los ataques no discriminan tamaño ni industria”

En este marco, América Latina está en una encrucijada. La velocidad de su transformación digital es una oportunidad histórica pero también un riesgo si no se acompaña de inversión en talento, regulación inteligente y cooperación regional; fundamentales para el desarrollo económico y la construcción de confianza en la era digital.

A medida que la región avanza hacia una economía cada vez más digitalizada, la protección de identidades, datos y transacciones deja de ser una preocupación técnica para convertirse en un habilitador estratégico de crecimiento, inclusión e innovación.

La radiografía regional 2025 tuvo la misión de relevar el estado de la ciberseguridad en cinco países con economías claves como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú, para identificar fortalezas, brechas y prioridades estratégicas hacia una mayor resiliencia cibernética.

La muestra contempló 121 organizaciones de América Latina, -empresas, organizaciones y gobiernos- que fueron consultadas sobre ciberseguridad con el fin de obtener una visión amplia del mercado latinoamericano y delinear la experiencia empresarial actual respecto al tema.

