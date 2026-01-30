En un momento donde la movilidad está sufriendo profunda transformaciones, la empresa de carpooling, Viatik, está experimentando una aceleración significativa. En los últimos 5 meses, la compañía creció un 60% mensual en ventas. Este número no es producto de la casualidad, sino el resultado de una combinación explosiva entre la temporada alta de verano, el aumento de los costos del transporte tradicional y una serie de iniciativas que funcionaron por encima de lo esperado.

"En los últimos meses la adopción en Argentina explotó. Venimos creciendo cerca de un 60% mensual en ventas, en un contexto donde los medios de transporte se volvieron mucho más caros y las personas están buscando nuevas formas de ahorrar sin resignar movilidad", explicó Renzo Costanzo, fundador de Viatik.

Teniendo en cuenta que el transporte entre ciudades presenta fuertes ineficiencias: precios elevados, baja ocupación vehicular y pocas alternativas tecnológicas, que afectan tanto a pasajeros como a conductores, generando una ineficiencia sistémica que nadie había logrado resolver de manera efectiva, la empresa busca cubrir esta problemática ofreciendo viajes hasta un 50% más baratos que el transporte tradicional.

Viatik comenzó a operar en Argentina en enero de 2025 con una expansión rápida en el transcurso del año pasado. Su estrategia está basada en una expansión por rutas, enfocada específicamente en corredores interurbanos de alta demanda.

La ruta CABA–Mar del Plata se consolidó como el principal eje de crecimiento, convirtiéndose en el motor de la expansión. A ella se sumaron CABA–Rosario y otros corredores hacia distintos puntos de la Costa Atlántica, mientras la compañía prepara el lanzamiento de nuevas rutas. A un año de su lanzamiento en el país, Viatik alcanzó los 100.000 usuarios argentinos registrados en su aplicación; número que en proporción comienza a superar a Uruguay.

Si se tiene en cuenta la proyección que se estima para 2050, que el 68% de la población mundial vivirá en áreas urbanas, lo que aumentará la demanda de opciones de transporte eficientes, las nuevas propuestas de movilidad se vuelven clave para el futuro.

Inversiones por cuarto de millón de dólares

A principios de 2025, Viatik levantó US$ 180.000 de inversores ángeles de Argentina, Uruguay, Estados Unidos e Israel. En el mismo período, la compañía fue seleccionada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay, para el instrumento Emprendedores Innovadores, recibiendo US$ 70.000 adicionales. En conjunto, estos US$ 250.000 obtenidos a principios de 2025 permitieron a Viatik iniciar su expansión en Argentina, un proceso que comenzó el año pasado y que continúa ejecutándose en la actualidad.

Por su parte Plug and Play, uno de los fondos de inversión y aceleradoras más activos de Silicon Valley con presencia global, reconocido por haber invertido tempranamente en más de 30 unicornios, entre ellos PayPal, Dropbox y Rappi, confió e invirtió en la plataforma. Esta inversión refuerza el posicionamiento de la compañía en Argentina, hoy su mercado más relevante.

La inversión de Plug and Play en Viatik representa una validación internacional del modelo y del equipo fundador. No es un gesto de apoyo a una startup prometedora. Es una apuesta de uno de los inversores más sofisticados del mundo en una compañía que cree que puede transformar un mercado. La firma se posiciona así entre las pocas startups del Río de la Plata en recibir inversión de Plug and Play, compañía que también ha apostado por otras compañías latinoamericanas.

“A largo plazo, con Viatik apuntamos a revolucionar la movilidad, construyendo una plataforma que conecte personas, ciudades y distintos modos de transporte en una experiencia más accesible, flexible y eficiente, redefiniendo cómo se viaja entre ciudades en el continente”, comentó Costanzo, y agregó: “No es solo carpooling. Es la redefinición completa de la movilidad interurbana”.

Lo que comenzó como una startup liderada por jóvenes universitarios hace pocos años, se está convirtiendo en una de las apuestas más interesantes del ecosistema tecnológico regional.

RM