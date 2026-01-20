Más de 5.000 autos y una sorpresa, así llegó el barco de BYD a la Argentina

Este lunes 19 de enero fue presentado en Terminal Zárate sobre el Río Paraná, el BYD CHANGZHOU, el buque de la compañía automotriz china BYD, diseñado específicamente para el transporte de vehículos de nueva energía.

La embarcación fue construido conforme a los más altos estándares internacionales, tiene 199,9 m de eslora, 38 m de manga y una capacidad de transportar hasta 7.000 vehículos. Está equipado con un sistema de propulsión de doble combustible impulsado por GNL.

“La movilidad eléctrica dejó de ser una tendencia incipiente para convertirse en un segmento en claro desarrollo”

Stephen Deng, Country Manager de BYD Argentina, afirmó: “La llegada del BYD CHANGZHOU a la Argentina es mucho más que un arribo logístico: es una señal concreta del compromiso de BYD con el desarrollo de la movilidad del futuro en el país. Contar con una flota propia de última generación nos permite operar con escala, eficiencia y menores emisiones, acompañando el crecimiento sostenido del mercado argentino de vehículos de nueva energía. Este hito refleja una visión de largo plazo en Argentina: invertir, ampliar de manera sostenida nuestra red de concesionarios en todo el territorio nacional y poner a disposición del mercado local tecnología de vanguardia, respaldada por una infraestructura sólida y una propuesta integral que acompaña a los clientes en cada etapa de la adopción de nuevas energías”.

La travesía inaugural a Buenos Aires tuvo una duración de 23 días desde que partió de Singapur. La tripulación está conformada por 21 personas de cuatro nacionalidades: China, Rusia, Ucrania e India.

La llegada del barco estuvo acompañada por una presentación y un balance de los primeros meses de operaciones de BYD en Argentina. Las novedades estuvieron a cargo de Stephen Deng, Bernardo Fernández Paz, director comercial de BYD Argentina, y Christian González Albinati, responsable de Producto de BYD Argentina.

Bernardo Fernández Paz, director Comercial de BYD, y Stephen Deng, Country Manager de BYD en Argentina.

Sorpresa en la presentación de BYD

La sorpresa del evento fue la confirmación del lanzamiento en el país del Atto 2 DM-i, un modelo híbrido enchufable (PHEV). El SUV híbrido que arribó al país dentro del buque ya está preventa y los interesados pueden reservarlo con una seña de US$ 500. Desde la compañía informaron que su lanzamiento oficial será el próximo 18 de febrero.

Asimismo, comunicaron que los primeros 200 clientes que adquieran este modelo contarán con beneficios exclusivos. Pese a la insistencia de la prensa para develar algunos de esos beneficios, la firma prefirió guardar el secreto y dar más detalles el día del lanzamiento.

Las marcas chinas están redefiniendo el mercado automotor en Argentina

El Atto 2 DM-i combina un motor eléctrico de alta potencia con un naftero asistente, con una potencia de 72/122 kW y un torque de 145/300 kW. El nuevo modelo cuenta con una autonomía total de 1.100 kilómetros en ciclo NEDC (protocolo europeo para medir consumo y emisiones de vehículos) y 110 kilómetros en modo completamente eléctrico.

Desembarco de autos de la marca BYD.

El automóvil vendrá en cuatro colores, Negro, Blanco, Gris y Azul. Misma gama de colores que tiene su modelo Yuan Pro. En cuanto a su valor, la compañía todavía no definió su precio para el mercado argentino.

Por otro lado, la automotriz confirmó la llegada de más modelo entre los que se encuentra la pickup BYD Shark. Nuevamente desde la empresa prefirieron no precisar fechas ni el volumen de unidades previsto para 2026.

RM