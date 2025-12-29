El 2025 marcó un punto de inflexión para el mercado de vehículos electrificados en Argentina. A lo largo del año, vimos cómo la movilidad eléctrica dejó de ser una tendencia incipiente para convertirse en un segmento en claro desarrollo, con una demanda cada vez más sólida y un interés creciente por parte de los consumidores. En ese contexto, Argentina comenzó a consolidarse como un mercado estratégico dentro de la región.

Para BYD, este escenario representó una oportunidad concreta para asumir un compromiso de largo plazo. Nuestra llegada al país como filial directa de la casa matriz, que culminó con el lanzamiento oficial de la marca el 8 de octubre, no fue solo una presentación comercial, sino el inicio de una operación integral. En pocos meses, esta decisión nos permitió alcanzar una posición de liderazgo en el segmento de vehículos 100% eléctricos en Argentina, impulsada por la excelente recepción de modelos como el BYD DOLPHIN MINI, el BYD YUAN PRO EV y el BYD SONG PRO DM-i.

Este avance estuvo acompañado por un rápido desarrollo de nuestra red comercial. Durante el año avanzamos en la apertura de concesionarios en zonas clave del país, de la mano de socios estratégicos con amplia trayectoria en la industria automotriz, con el objetivo de brindar cercanía, respaldo y confianza a los clientes. Más allá de los puntos de venta, trabajamos en la construcción de una estructura de servicios sólida, con disponibilidad de repuestos, asesoramiento técnico y soluciones pensadas para facilitar la adopción de nuevas energías.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Nuestros planes concretos incluyen el fortalecimiento de la red, con el objetivo de alcanzar una cobertura nacional con concesionarios integrales. Esto es clave para garantizar una posventa robusta, con talleres certificados y equipos preparados para acompañar el crecimiento del parque de vehículos. En paralelo, tenemos previstos importantes lanzamientos, con la incorporación de nuevos modelos, especialmente en los segmentos híbridos y de alta gama. A esto se suma la continuidad de soluciones que facilitan la experiencia del cliente, como kits de carga domiciliaria, asesoramiento técnico y opciones de financiación.

Este desarrollo también nos llevó a adaptar nuestra estrategia a la realidad del mercado local. Entendemos que la transición hacia la movilidad eléctrica requiere acompañamiento y soluciones concretas. La infraestructura de carga en Argentina aún se encuentra en una etapa de evolución y, por eso, apostamos a un enfoque equilibrado que combina vehículos 100% eléctricos con modelos súper híbridos como el BYD SONG PRO DM-i, que permiten avanzar de manera gradual y realista. En paralelo, trabajamos junto a socios estratégicos para ampliar la red de carga pública y garantizar una experiencia confiable para los usuarios.

De cara a 2026, el desafío será profundizar este camino. Nuestro foco estará puesto en consolidar el liderazgo alcanzado en un mercado que todavía tiene un enorme potencial de crecimiento. Para ello, continuaremos ampliando nuestro lineup con nuevos lanzamientos —incluyendo modelos híbridos y de alta gama— y fortaleciendo nuestra red de concesionarios, con el objetivo de garantizar una cobertura nacional robusta y una posventa de calidad.

El crecimiento de la movilidad eléctrica en Argentina ya está en marcha, y BYD es parte activa de ese proceso. Nuestra visión es construir un ecosistema sólido y confiable, pensado para el largo plazo, que acompañe a los clientes y contribuya al desarrollo de una nueva forma de movilidad más eficiente, sostenible, y accesible en el país.