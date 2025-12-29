“El mercado automotor argentino muestra signos inequívocos de recuperación sostenida”

En un contexto con múltiples desafíos, este 2025 registró un hito histórico para nuestra marca: se cumplieron 100 años desde que Chevrolet llegó oficialmente a la Argentina. Una base centenaria que nos permitió afrontar con éxito un mercado muy competitivo y en crecimiento, con las mejores cifras de ventas desde 2018.

El excelente desempeño comercial de Chevrolet de este año no solo refleja nuestra larga trayectoria en el mercado, sino también la consolidación de las acciones iniciadas en noviembre de 2024, cuando presentamos cinco nuevos modelos y relanzamos la marca en el país.

En 2025, sumamos otros cinco lanzamientos -incluyendo la nueva Tracker y la renovación de la familia Onix- conformando un portafolio robusto que cubre los principales segmentos del mercado con vehículos eficientes, confortables y equipados con tecnología avanzada en seguridad y conectividad.

Cabe destacar que la Chevrolet Tracker, que se produce en el Complejo Automotor de Alvear, Santa Fe, se mantiene líder de su segmento desde 2023 y que la línea Onix ya se ubica entre los diez modelos más vendidos en el país.

Este año también marcamos un antes y un después con la llegada de nuestros primeros vehículos electrificados al mercado argentino: el Spark EUV, un SUV 100% eléctrico, que en apenas pocas semanas se posicionó entre los líderes en ventas del segmento EV. También iniciamos la preventa de la sofisticada Captiva PHEV, nuestro primer vehículo híbrido enchufable de la marca, que muy pronto estará llegando a nuestra red de concesionarios.

Más allá de este balance positivo en el mercado interno, no ha sido un año fácil para nuestro sector desde el punto de vista de las exportaciones, que han disminuido respecto del año pasado. Esto se debe a que, si bien se han eliminado o bajado alícuotas de algunos impuestos, todavía hay una gran carga fiscal que condiciona la competitividad de nuestra industria para conseguir nuevos mercados y ampliar las exportaciones, que también se vieron afectadas por una menor demanda desde Brasil.

A pesar de este contexto desafiante para las exportaciones y de una economía en proceso de estabilización, General Motors reafirmó su compromiso con la producción nacional mediante la modernización de la Planta Alvear, donde desde julio se fabrica la nueva Tracker que, como se dijo, se ha convertido en el SUV más vendido del país en su segmento por tercer año consecutivo.

En materia de innovación, Chevrolet continúa liderando con amplitud en servicios de asistencia y conectividad a bordo a través de la plataforma OnStar, que ya superó los 100 mil vehículos conectados en Argentina y más de un millón en Sudamérica. Cabe señalar que lejos de detenerse, OnStar es una plataforma en constante evolución para asistir a toda la familia, como lo demuestran servicios exclusivos como “Acompañamiento Seguro”, que brinda respaldo a nuestros clientes en situaciones de vulnerabilidad, y el reciente “OnStar Pets”, con el que brindamos asistencia incluso a las mascotas de la familia.

De cara al futuro, el mercado automotor argentino muestra signos inequívocos de recuperación sostenida, impulsado por una mayor estabilidad cambiaria y la apertura de importaciones. Claro está, persisten desafíos -como el acceso a financiamiento accesible y la presión tributaria, en especial desde las provincias y los municipios-, la tendencia es positiva y confirma el buen momento de una industria que genera empleo, inversión e innovación.

Así, las proyecciones para 2026 son alentadoras: se espera un crecimiento del mercado interno cercano al 10%, acompañado por una recuperación gradual de las exportaciones. Sin duda, el foco principal estará en la electrificación y la conectividad, que están transformando la experiencia del usuario y ya marcan la agenda para todo el sector; en especial, con la llegada de numerosos nuevos jugadores al mercado.

Este escenario plantea nuevos desafíos para una empresa centenaria en la Argentina como General Motors, pero también abre oportunidades concretas para seguir creciendo y ampliar nuestra base de clientes. Estamos preparados para afrontarlos con un portafolio competitivo y una plataforma de conectividad líder, que acercan tecnologías de vanguardia orientadas a mejorar la experiencia de uso, el confort y, fundamentalmente, la seguridad.

De este modo, General Motors inicia su segunda centuria en el país con una mirada de largo plazo, avanzando en estrategias que promueven la sustentabilidad, la eficiencia energética y el fortalecimiento de la producción nacional y de toda la cadena de valor automotriz.