Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Romero: 2025 fue un año en el que la eficiencia energética y la resiliencia operativa se consolidaron como prioridades estratégicas. En un contexto macro complejo, la transición hacia modelos más eléctricos y digitales avanzó de forma consistente, impulsada por la necesidad de mejorar competitividad industrial y asegurar continuidad de las operaciones. Sectores como Data Centers, minería, oil & gas, industria y edificios profundizaron la adopción de soluciones que permiten monitorear, automatizar y optimizar procesos en tiempo real. En un mundo donde se desperdicia más del 60 % de la energía, la presión sobre los costos operativos potenció la modernización de infraestructuras, la digitalización de activos y levantó el foco en modelos que transforman datos en decisiones efectivas, generando eficiencia y competitividad.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Romero: Acompañamos a sectores estratégicos con soluciones escalables que permitieron reducir emisiones, mejorar productividad y fortalecer la resiliencia energética. La innovación tuvo un impacto directo en la competitividad de nuestros clientes y contribuyó a posicionar a Argentina dentro de la agenda regional de transición energética.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Romero: El año confirmó que la eficiencia y la sostenibilidad no son un costo, sino una inversión que protege a las organizaciones frente a la volatilidad. La digitalización demostró su valor al anticipar fallas, optimizar consumos y mejorar la toma de decisiones.

A nivel liderazgo, reforzamos la importancia de integrar datos con criterio humano, sostener la coherencia estratégica y potenciar equipos diversos y ágiles, capaces de adaptarse a entornos cada vez más dinámicos.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Romero: El principal desafío será acompañar un proceso de transición energética en un contexto que exige inversiones, modernización de infraestructura y estabilidad regulatoria. Argentina necesita una matriz más diversificada y renovable, cerrar brechas en digitalización industrial y formación técnica, y avanzar hacia modelos más eléctricos y automatizados.

Hoy, el 70% del potencial de descarbonización proviene de la eficiencia energética, lo que confirma que electrificar, automatizar y digitalizar procesos es clave para la competitividad. Desde Schneider Electric, impulsaremos esta transformación a través de nuestro ecosistema Energy Tech Partners, que conecta tecnología, software y talento local para convertir datos en decisiones y lograr resultados medibles.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Romero: El mayor potencial de crecimiento está en las industrias intensivas en energía que buscan reducir costos y mejorar productividad, como minería, oil & gas, manufactura, edificios corporativos e infraestructura crítica. También se expanden las oportunidades en Data Centers, impulsados por el crecimiento exponencial que está teniendo la economía digital. Schneider Electric ya ofrece tecnologías que permiten ahorrar hasta un 30% del consumo energético en procesos industriales, reduciendo pérdidas y aumentando resiliencia frente a inflación y cambio climático.

En 2026 pondremos foco en soluciones que permitan maximizar el rendimiento energético, integrar analítica de datos, automatizar procesos clave y avanzar hacia arquitecturas abiertas e interconectadas. Nuestro objetivo es acompañar a las organizaciones a “hacer más con menos”, con mejoras medibles en consumo, continuidad operativa y eficiencia.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Romero: Seguiremos enfocados en ampliar nuestro ecosistema de socios tecnológicos y fortalecer capacidades locales y acelerar la adopción de soluciones basadas en software, gestión energética y automatización avanzada. Nuestro objetivo es modernizar la infraestructura existente, reducir emisiones y construir sistemas más resilientes y sostenibles. Esta estrategia nos permite integrar electrificación, digitalización y automatización en cada proyecto, simplificando la complejidad y generando valor tangible para nuestros clientes.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Romero: Eficiencia para la competitividad.