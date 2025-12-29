“En un contexto macroeconómico complejo el sector logró sostener su dinamismo”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Figueroa: El 2025 será recordado como un año desafiante, pero también como un punto de consolidación para todo el ecosistema del transporte en Argentina. En un contexto macroeconómico complejo, marcado por tensiones globales y la necesidad de acelerar la transición hacia tecnologías más eficientes, el sector logró sostener su dinamismo y seguir acompañando al entramado productivo del país. Para Scania Argentina, fue un período de gran evolución: fortalecimos nuestra presencia en segmentos estratégicos, presentamos innovaciones relevantes y obtuvimos una performance comercial que ratifica la confianza de clientes y aliados en nuestra propuesta de valor.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Figueroa: La ampliación de nuestra oferta con nuevas motorizaciones a GNC —uno de los hitos tecnológicos del año— nos permitió avanzar decididamente en el camino hacia un transporte más sustentable. A esto se sumó la expansión de nuestra operación en sectores como minería, energía y agro, donde las condiciones de exigencia y competitividad hacen indispensable contar con soluciones robustas, eficientes y seguras. La combinación de tecnología de última generación, servicios de alta disponibilidad y herramientas de financiamiento a medida nos permitió acompañar a empresas que hoy cumplen un rol central en las actividades estratégicas de la economía argentina.

También fue un año clave para nuestra red de servicios, que continúa creciendo en capilaridad y capacidades técnicas. Este fortalecimiento es esencial: cada punto de servicio que se moderniza o amplía es una oportunidad para mejorar la productividad de nuestros clientes, reducir sus tiempos de inactividad y garantizar que los camiones, buses y motores operen con los más altos estándares de calidad. En paralelo, la adopción creciente de soluciones digitales y servicios conectados sigue transformando la forma en que gestionamos flotas, monitoreamos desempeño y proyectamos eficiencia operativa.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Figueroa: Los desafíos del 2025 nos dejaron aprendizajes profundos. La necesidad de previsibilidad macroeconómica, acceso a financiamiento competitivo, incentivos claros para renovar el parque automotor de flota pesada y marcos regulatorios estables es un punto en el que el sector coincide de manera unánime. La articulación público-privada se vuelve imprescindible para lograr que la logística argentina sea más eficiente, que las industrias productivas ganen competitividad y que avancemos hacia un modelo de movilidad de menor impacto ambiental. La experiencia demuestra que, cuando existen condiciones adecuadas, la inversión aparece y la productividad se acelera.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Figueroa: Mirando hacia 2026, ingresamos en un año que será histórico para Scania Argentina: celebramos 50 años de operación ininterrumpida en el país. Medio siglo acompañando a las industrias que mueven la economía, generando empleo calificado, desarrollando proveedores y construyendo relaciones de largo plazo basadas en la confianza. Este aniversario nos invita a honrar nuestro recorrido, pero sobre todo a proyectar el futuro con ambición y responsabilidad.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Figueroa: El próximo año seguiremos impulsando la línea Super —que ofrece un ahorro mínimo del 8% en combustible, con beneficios directos en la rentabilidad y la reducción de emisiones— y profundizaremos la expansión de nuestra gama Green Efficiency, que suma nuevas motorizaciones a gas como alternativa concreta para la descarbonización del transporte. Además, introduciremos en el mercado argentino una línea renovada de motores industriales y marinos, ampliando nuestras capacidades para acompañar proyectos energéticos, de infraestructura y productivos en todo el país.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Figueroa: Nuestras inversiones continuarán enfocadas en fortalecer la red de servicios, garantizar proximidad operativa y potenciar el desarrollo de soluciones integrales que combinan producto, tecnología, financiamiento y herramientas de gestión. El 2026 será también un año para profundizar el vínculo con nuestros clientes, reconocer su rol protagónico y seguir construyendo una visión compartida de largo plazo.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Figueroa: Si tuviera que elegir una palabra que sintetice lo que viene para Scania Argentina en 2026, sería “transformación”. Transformación del transporte hacia un modelo más eficiente y sustentable; transformación de los procesos logísticos que impulsan la competitividad del país; y transformación de las oportunidades que se abren cuando la innovación se convierte en aliada del desarrollo productivo. Nuestro compromiso es seguir liderando ese camino junto a nuestros clientes, con la mirada puesta en los próximos 50 años.