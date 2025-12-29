“El mercado volvió a moverse y empieza a reencontrarse con su potencial”

El 2025 nos deja una certeza: el mercado inmobiliario argentino está despertando después de varios años de freno. Argentina tiene un mercado claramente subdimensionado para su potencial real, y este fue un año de transición, pero también uno con señales firmes de que la rueda empieza a girar nuevamente. Con un mix de mayor estabilidad, una leve recuperación del crédito hipotecario y un optimismo que volvió de manera gradual, comenzó a destrabarse una demanda que llevaba tiempo contenida.

A comienzos de 2025, sólo el 1,9% de nuestras operaciones incluía crédito. Para octubre, esa participación ya había trepado al 4% y superamos las 500 transacciones financiadas en apenas dos meses. Son números chicos en términos globales, pero enormes como síntoma: cuando aparece la financiación, la gente se anima. Y cuando la gente se anima, el país se mueve.

En paralelo, los precios dejaron de caer. Los valores del metro cuadrado comenzaron a estabilizarse, algo que no ocurría hace tiempo. Esa meseta no solo aporta orden al mercado; también indica que el ciclo bajista encontró su punto de equilibrio y da previsibilidad a quienes necesitan tomar decisiones.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

En nuestro caso, el año tuvo un condimento especial: RE/MAX cumplió 20 años en Argentina. Dos décadas alcanzan para ver con claridad cómo evolucionó el sector. Pasamos de un modelo individualista, casi artesanal, a una industria mucho más profesional, colaborativa y enfocada en entender realmente las necesidades de las personas. Ese cambio cultural —lento, profundo y sostenido— es probablemente el mayor avance que tuvo el real estate en este tiempo.

Un aprendizaje clave del año es que el mercado inmobiliario argentino tiene un potencial enorme, muy por encima del volumen de operaciones que venimos observando. Cuando aparece crédito, cuando hay estabilidad y cuando las reglas son claras, el movimiento se multiplica rápidamente. Lo que falta no es demanda; lo que faltan son mecanismos. Y en 2025, algunos de esos mecanismos empezaron a asomar.

Hoy creo que cerramos un 2025 histórico para nuestra organización, con más de 215 oficinas en 60 ciudades, 8.500 personas en la red y 130.000 familias que nos eligieron para acompañarlas en su decisión de mudarse. Pero, más allá de los números, lo más significativo fue la reafirmación de nuestros valores. En una industria donde casi todo puede copiarse —modelos de negocio, estrategias, herramientas— lo único imposible de replicar es la cultura. Y trabajamos fuerte en eso: propósito, integridad, honestidad, profesionalismo y colaboración. Ese es, para mí, el legado de estos 20 años.

De cara al 2026, veo tres ejes centrales:

La consolidación del crédito hipotecario. Si este proceso se sostiene y profundiza, el mercado podría atravesar uno de sus mejores años en décadas.

La digitalización. No como tendencia, sino como herramienta concreta para agilizar procesos, aportar transparencia y mejorar la experiencia del cliente, que sigue siendo el centro de todo.

El fortalecimiento de la presencia federal. Argentina es un país inmenso, diverso y lleno de oportunidades habitacionales y de inversión fuera de los grandes centros urbanos. El crecimiento real está en mirar más allá del AMBA.

Creemos firmemente que, si se mantienen las condiciones actuales, el 2026 puede ser un año extraordinario para el real estate argentino. Y si algo nos enseñaron estos 20 años es que el mercado inmobiliario avanza cuando hay confianza y propósito: confianza en las instituciones, en las reglas y en la capacidad del país para generar oportunidades; y propósito para seguir construyendo una red federal, elevando los estándares del sector y acompañando a más personas en una de las decisiones más importantes de sus vidas.

Esos serán, para mí, los hilos conductores de lo que viene.