“Los ecosistemas colaborativos se transformaron en un diferencial competitivo determinante”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Terroni: 2025 fue un año de consolidación para los ecosistemas de innovación y para los modelos que integran tecnología, ciencia, academia y empresa. En un contexto macro exigente, las compañías valoraron cada vez más espacios colaborativos, entornos que mejoraran su productividad, ofrecieran infraestructura de calidad y potenciarán sus capacidades de vinculación tecnológica. Observamos interés en el sector tecnológico, en áreas vinculadas a la saludy servicios profesionales, que encontraron en el Parque Empresarial Austral un ámbito para desarrollarse. Al mismo tiempo, se fortaleció la demanda por espacios que habiliten sinergias reales entre talento, investigación aplicada y empresas, se ha valorado una propuesta integral, no sólo basada en el espacio.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos del año?

Terroni: Este año ampliamos nuestra comunidad, alcanzando más de 70 empresas, -entre multinacionales, pymes y startups- instaladas en el Parque, provenientes principalmente de la industria del software y salud. Sumamos nuevas startups a nuestro ecosistema y avanzamos en acuerdos institucionales con actores claves de la ciencia y la tecnología como la Cámara Argentina de Biotecnología, (CAB) la Cámara de la industria Argentina del Software (CESSI) y el Parque de Innovación (PI). Además este año ingresamos como miembro de la International Association of Science Parks and áreas of Innovation (IASP), entidad que nuclea a los Parques científicos y tecnológicos de todo el mundo, lo que le agrega a nuestra institución una perspectiva internacional para la generación de alianzas, y refuerza nuestro rol como articuladores entre el sector privado, la academia y la investigación a escala global.

También, durante 2025, continuamos avanzando en nuestra agenda de ESG, con la medición de nuestra huella de carbono y el cambio en nuestra matriz energética por una proveniente de energías renovables.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué aprendizajes deja 2025?

Terroni: El principal aprendizaje es que los ecosistemas colaborativos se transformaron en un diferencial competitivo determinante. Las empresas que operan dentro de entornos de articulación —donde pueden acceder a conocimiento científico, talento académico y servicios corporativos de calidad— logran acelerar sus procesos de innovación y desarrollar estrategias más resilientes. También ratificamos la importancia de ofrecer infraestructura flexible, servicios de alto estándar y un ambiente de bienestar, atributos muy valorados en un año en el que la eficiencia operativa y la atracción de talento fueron grandes desafíos.

Fortuna: ¿Cuáles serán los principales desafíos del próximo año?

Terroni: De cara al 2026, uno de los mayores desafíos será continuar acompañando a las empresas radicadas, en un escenario local todavía demandante, ofreciendo previsibilidad, oportunidades de expansión y condiciones de desarrollo que les permitan sostener estrategias de largo plazo. También será clave seguir fortaleciendo la interacción entre ciencia y negocios para impulsar innovación abierta, y continuar expandiendo la infraestructura necesaria para recibir a nuevas compañías

Fortuna: ¿Dónde visualizan mayores oportunidades de crecimiento?

Terroni: Vemos un potencial significativo en tres verticales estratégicas: Tecnología, Ciencia y Agro. Son sectores donde Argentina posee ventajas competitivas y donde la vinculación con la academia y la investigación resulta determinante para generar innovación de alto impacto. En 2026 pondremos especial foco en consolidar estos tres núcleos, impulsando la llegada de nuevas empresas, proyectos de base científico-tecnológica y espacios que favorezcan la transferencia de conocimiento hacia el sector productivo.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes e inversiones previstas para 2026?

Terroni: El próximo año cumpliremos 20 años como institución, un hito que coincide con una nueva fase de crecimiento. Proyectamos expandir nuestros espacios, la cantidad de empresas instaladas y continuar fortaleciendo nuestro ecosistema Austral, para potenciar aún más las oportunidades de desarrollo de las compañías radicadas.

Fortuna: En una frase, ¿cuál será la palabra clave que guiará su estrategia en 2026?

Terroni: La palabra es “articulación”. Porque creemos que el futuro de la innovación y del desarrollo empresarial en Argentina depende de la capacidad de generar vínculos estratégicos entre ciencia, tecnología, academia y sector privado.