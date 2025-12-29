Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Del Pino: Para nosotros, 2025 fue un año de contrastes: un contexto exigente, sí, pero también un momento de aceleración inédita en IA, automatización y tecnologías empresariales. Esto profundizó una tendencia ya estructural: la demanda de talento digital en determinadas tecnologías crece más rápido que la capacidad del mercado para cubrirla. En América Latina, 1 de cada 2 posiciones tecnológicas continúa vacante, lo que hace imprescindible contar con modelos formativos orientados a la empleabilidad real.

En Guayerd, nuestro diferencial está en identificar talento donde el mercado tradicional no mira y desarrollarlo con una metodología que integra formación técnica, fortalecimiento de habilidades transversales y prácticas profesionales reales. El impacto es concreto: en los programas de empleabilidad, el 52% de los participantes se inserta laboralmente y quienes lo logran más que duplican sus ingresos. Para esto, trabajamos con empresas en la co-creación de programas que respondan a sus necesidades de talento, contribuyendo a reducir la brecha digital regional.

Hoy estamos implementando programas con alcance a 18 países de Latinoamérica. Crecimos de manera sostenida, rentable y sin inversión externa, formando a más de 15.000 personas y proyectando superar las 22.000 en el corto plazo, siempre con foco en generar impacto real.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Del Pino: En 2025 fortalecimos nuestra expansión regional y otorgamos miles de becas en alianza con compañías como IBM, Mercado Libre y Salesforce, junto a más de 100 ONGs de América Latina. Esta red de socios nos permitió ampliar el alcance de nuestros programas y consolidar un modelo de formación con propósito social.

Además, lanzamos nuestros primeros programas enfocados en formar especialistas en Inteligencia Artificial. Fuimos reconocidos por tercer año consecutivo por HolonIQ como una de las EdTechs más innovadoras de la región. Y cerramos el año con un reconocimiento clave: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos otorgó el Sello de Impacto Social, un premio que valora a organizaciones que generan transformaciones reales y medibles en la vida de las personas a través de iniciativas educativas, productivas y comunitarias.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Del Pino: El año reforzó tres aprendizajes centrales: la importancia del foco estratégico, el valor de las alianzas para escalar regionalmente y la necesidad de actualizar y flexibilizar los modelos de negocio con rapidez.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Del Pino: El reto será acompañar la evolución acelerada de la demanda de talento en función de los cambios que trae la Inteligencia Artificial y las tecnologías críticas que redefinen los perfiles profesionales. Mantener una oferta educativa relevante implicará anticiparnos a estos cambios, trabajando codo a codo con empresas para entender sus necesidades estratégicas de talento en un contexto que exige eficiencia y reconversión.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento visualizan como prioritarias?

Del Pino: En 2026 proyectamos un crecimiento especialmente fuerte en México, donde impulsaremos nuevas alianzas y programas diseñados para ese mercado. Perú se consolida como otro polo estratégico con múltiples proyectos en marcha y próximos a confirmarse. A la vez, robustecer nuestras operaciones en Argentina y Colombia será clave para sostener la expansión regional y consolidar la arquitectura de nuestra estrategia latinoamericana.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes o inversiones previstas para 2026?

Del Pino: Tras seis años de bootstrapping, hoy avanzamos con una ronda de inversión de USD 1 millón —con un primer tramo de USD 500.000 ya anunciado— destinada a acelerar el crecimiento y el impacto regional de Guayerd.

Fortuna: En una frase: ¿cuál será la palabra o concepto que guiará nuestra estrategia del próximo año?

Del Pino: “Agilidad adaptativa”.