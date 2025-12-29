Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Ces: 2025 fue un año bisagra para el ecosistema de pagos en Argentina. En un contexto macroeconómico desafiante, el sector no solo sostuvo su crecimiento, sino que profundizó una transformación estructural: la digitalización dejó de ser una promesa para convertirse en una práctica cotidiana. La velocidad en la adopción masiva de pagos sin contacto redefinió la experiencia de los consumidores y permitió que miles de comercios, en especial las PyMEs, se integraran de manera más efectiva a la economía digital.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Ces: Para nosotros, el año estuvo marcado por hitos concretos. Fuimos pioneros en la expansión de los pagos sin contacto en el transporte público, superando los 60 millones de pasajes abonados con tarjeta. También avanzamos en la habilitación de Click to Pay en Argentina, incorporando tecnologías como la tokenización y la autenticación biométrica para ofrecer transacciones más seguras y confiables.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Ces: Los aprendizajes del año fueron claros y la colaboración público-privada demostró ser un factor clave. Trabajar junto a reguladores y a los distintos actores del ecosistema es indispensable para impulsar marcos normativos que acompañen la innovación y la inclusión.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Ces: De cara a 2026, el principal desafío será seguir liderando la transformación en un entorno que demanda cada vez más agilidad, seguridad y accesibilidad. El foco ya no está en demostrar que los pagos digitales funcionan, sino en garantizar que lo hagan para todos.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Ces: En este contexto, el próximo año se presenta como un punto de inflexión para nuestra industria debido a la aceleración en la velocidad de los cambios tecnológicos. La IA ya no es una tendencia sino una realidad. Hoy existen compras realizadas por agentes digitales a través de esquemas de Agent Pay, lo que redefine los estándares de experiencia, funcionamiento y seguridad. Adaptarse a este entorno exige coordinación de todos los jugadores del ecosistema de medios de pago y digitales, con reglas comunes, sin perder la experiencia de usuario.

Además, seguiremos acompañando el crecimiento de las PyMEs con propuestas de valor cada vez más ajustadas a sus necesidades. Esto va de la mano con un modelo de hiperpersonalización en el que estamos avanzando para reconocer la diversidad de segmentos y expectativas de nuestros usuarios. Desde audiencias de alto poder adquisitivo, como los super affluent, hasta pequeños comercios y emprendedores, entendemos que las personas buscan soluciones diseñadas a medida.

Por otro lado, la evolución del comercio electrónico será central para Mastercard en 2026. Redoblaremos la apuesta por optimizar la experiencia de pago en entornos digitales, mediante tecnologías de autenticación avanzada, como passkeys, que permiten transacciones simples sin resignar protección.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Ces: Los proyectos previstos para este nuevo ciclo estarán orientados a acompañar esta transición hacia un ecosistema personalizado y colaborativo. La invitación es a seguir trabajando juntos para capitalizar las oportunidades que trae este contexto y convertir la innovación en impacto.

El foco para el 2026 es llevar propuestas de valor cada vez más relevantes, adaptadas a las necesidades de cada segmento, en una experiencia de pagos 100% digital y segura.

Victoria Ces, VP Sales de Mastercard, analiza 2025 y comparte sus expectativas para 2026.