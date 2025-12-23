“El desafío en 2026 es seguir transformándonos para liderar una nueva era financiera”

El 2025 fue un año desafiante en el que continuamos avanzando en la transformación de nuestro negocio, incorporando más tecnología e innovación para estar cerca de cada cliente de la forma en que lo necesita. Nuestra presencia de más de tres décadas en el país nos permitió consolidarnos como un actor central del sistema financiero argentino. Atendemos a 5,4 millones de personas y empresas a través de una red de 297 sucursales y más de 22.000 puntos de atención de terceros. Todo esto es posible gracias a un equipo de más de 7.500 colaboradores y a una inversión anual superior a los 230 millones de dólares, que nos permite operar con tecnología de vanguardia y ofrecer una experiencia cada vez más simple, segura y eficiente. Esa inversión sostiene también un ecosistema digital que procesa alrededor de 22 millones de transacciones diarias entre web y mobile, consolidando a Santander como una de las plataformas financieras de mayor escala del país.

Asimismo, en 2025 fuimos uno de los principales impulsores del crédito hipotecario, con desembolsos por más de medio trillón de pesos, equivalentes a más del 12% del mercado. También fortalecimos nuestra posición en créditos prendarios, donde participamos en más del 22% de las operaciones destinadas a la compra de vehículos particulares, utilitarios y pesados. Este liderazgo se sostiene en una convicción firme: el financiamiento moviliza sectores, amplía oportunidades y acompaña a familias y empresas argentinas en sus proyectos.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

El agro volvió a ocupar un lugar central en nuestra estrategia. Destinamos más de 1.000 millones de dólares a financiamiento e invertimos 10 millones de dólares en NERA, la principal Agro-Tech del país, orientada a ofrecer soluciones financieras a pequeños y medianos productores. Es una apuesta al corazón productivo de la Argentina, donde la tecnología y el acceso al financiamiento marcan la diferencia entre mantenerse o crecer.

En paralelo, avanzamos en el desarrollo del ecosistema de pagos con una inversión superior a los 10 millones de dólares en Santander Pay, una plataforma diseñada para fomentar la bancarización y facilitar transacciones tanto de clientes como de no clientes. Impulsar los pagos digitales es clave para ampliar el acceso, reducir costos y mejorar la experiencia cotidiana.

El 2025 también fue un año destacado en el mercado de capitales. Lideramos 26 de las 27 emisiones internacionales desde la reapertura del mercado privado en enero de 2024, por un monto superior a los 3.000 millones de dólares y con una participación del 21%. Fuimos el único banco presente en todas las emisiones de YPF. Además, encabezamos emisiones sub-soberanas por más de 1.100 millones de dólares, representando el 26% del total. Estos resultados ponen de relieve la capacidad técnica de nuestros equipos y la confianza que empresas e instituciones depositan en nosotros.

Entre los sectores estratégicos, la energía tuvo un protagonismo particular. Confiamos en el potencial de Vaca Muerta y en su impacto para el futuro del país. Por eso participamos activamente en operaciones por más de 1.300 millones de dólares: 250 millones para el proyecto VMOS; 300 millones a Vista Oil en la adquisición de activos de Petronas; 300 millones a YPF para la compra de activos de Total; y más de 450 millones de dólares en prefinanciación de exportaciones para YPF, PAE y Shell. Estas operaciones impulsan inversiones reales, fortalecen la matriz energética y contribuyen al crecimiento de las exportaciones.

El balance de 2025 deja un aprendizaje claro: el impacto sostenido se construye con consistencia, inversión y foco. No existen atajos. Avanzar requiere escala, equipos preparados y una visión de largo plazo. Cuando el sistema financiero acompaña de manera profesional, transparente y responsable, habilita proyectos que trascienden a las empresas y generan beneficios concretos para el país.

De cara al 2026, sabemos que debemos seguir avanzando en nuestra transformación. La innovación y la tecnología no son un fin en sí mismo: son la forma de estar cada vez más cerca de quienes confían en nosotros. Porque nuestra cercanía ya no se mide en kilómetros, sino en la capacidad de acompañar a nuestros clientes donde y cuando nos necesitan, las 24 horas, todos los días de la semana. Ese es el compromiso que guía nuestra evolución: construir una experiencia más ágil, más simple y más innovadora, que realmente facilite la vida de las personas y nos permita seguir siendo su mejor aliado para avanzar.