“El éxito en 2026 dependerá de equilibrar la visión estratégica con la sensibilidad humana”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Adaro: El 2025 marcó un punto de inflexión para el sistema de salud argentino, donde los cambios regulatorios y la presión financiera obligaron al sector a "barajar y dar de nuevo". Esta etapa estuvo signada por una fuerte tensión financiera, producto del desajuste entre los costos operativos —con salarios atados a la inflación— y las actualizaciones de valores, que permanecieron acotadas. Ante esta brecha, la estrategia de supervivencia se centró en renegociaciones constantes y un profundo replanteo de las prestaciones. En este escenario, la internación domiciliaria emergió como una oportunidad clave: dejó de ser un simple complemento para convertirse en una solución necesaria, aunque todavía condicionada por el desafío de su propia sostenibilidad económica.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Adaro: A pesar del complejo entorno macroeconómico, En Casa transitó el 2025 como un período de aprendizaje y crecimiento sólido. El hito principal fue alcanzar un NPS de +66 en Córdoba, una métrica que valida la escucha activa y la calidad de servicio como pilares no negociables, incluso en tiempos de crisis.

Entre sus logros destacados, la organización consolidó su presencia en cinco regiones del país y dar respuesta a una mayor complejidad operativa, especialmente en el área de terapias intensivas domiciliarias. Asimismo, el crecimiento sostenido en modelos de contratación privada refleja una tendencia clara: los usuarios buscan hoy alternativas personalizadas frente a las limitaciones de la cobertura tradicional.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Adaro: Uno de los grandes aprendizajes del año fue la gestión estratégica del talento. La ecuación resultó clara: la combinación de capacitación continua y acuerdos flexibles permitió construir una relación virtuosa con los profesionales. En un sector donde el factor humano es crítico, mantener equipos altamente calificados fue fundamental para sostener tanto la operatividad como la calidad humana, consolidándose como el verdadero diferencial en el cuidado de la salud.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Adaro: De cara al próximo año, la estrategia se asienta sobre tres pilares diseñados para navegar un escenario que continuará siendo desafiante. En primer lugar, la diversificación mediante el desarrollo de nuevos productos y soluciones de cuidado en el hogar. En segundo término, una expansión geográfica orientada a zonas con oferta insuficiente para captar nuevos segmentos. Finalmente, una eficiencia operativa inteligente, cuyo enfoque no es el simple recorte de gastos, sino el diseño de procesos que maximicen los recursos disponibles.

El éxito en 2026 dependerá de equilibrar la visión estratégica con la sensibilidad humana. La internación domiciliaria seguirá creciendo porque responde a una necesidad primaria: recibir cuidados donde la vida sucede.