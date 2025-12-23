“Del auge de la IA al nacimiento de la empresa agéntica”

El avance de la inteligencia artificial está marcando uno de los cambios más profundos en la historia reciente del trabajo. Lejos de tratarse solo de una nueva tecnología, estamos frente a una transformación que redefine cómo las organizaciones operan, cómo las personas se vinculan con la tecnología y qué esperan los clientes de cada interacción. En este contexto, 2025 representó un punto de inflexión y 2026 se proyecta como el año en que esta evolución comenzará a escalar, dando forma a un nuevo modelo de empresa basado en la colaboración entre personas y agentes inteligentes.

2025: el año en que la inteligencia artificial empezó a trabajar con las personas

Durante 2025, el sector tecnológico atravesó un período de profunda redefinición. La transformación digital dejó de ser una aspiración futura para convertirse en una realidad concreta y en un cambio cultural que redefine la manera en que trabajamos, tomamos decisiones y creamos valor.

En Argentina, si bien la adopción de inteligencia artificial aún se encuentra en etapas iniciales frente a otros mercados, este año marcó un punto de inflexión: comenzamos a hablar menos de la IA como concepto abstracto y más de su aplicación concreta a través de agentes inteligentes capaces de ejecutar tareas, colaborar con las personas y tomar decisiones en tiempo real.

En ese contexto, para Salesforce 2025 fue un año de hitos clave. La consolidación de la “era de los agentes” marcó un punto de inflexión en nuestra estrategia. Agentforce, nuestra plataforma de agentes de IA, lanzada a finales de 2024, tuvo durante este año su verdadera expansión, evolucionando hacia un ecosistema robusto de agentes autónomos capaces de operar de punta a punta dentro de las organizaciones. Muchos clientes en Argentina dieron sus primeros pasos con esta tecnología, posicionándose como pioneros locales y obteniendo ventajas competitivas concretas.

La principal lección que deja este año es que la transformación digital no es solo tecnológica, sino profundamente cultural. El verdadero desafío es integrar la inteligencia artificial, y especialmente los agentes, como una capacidad estratégica del negocio, con liderazgo, visión y confianza para escalar su impacto.

2026: el desafío de consolidar el modelo de Empresa Agéntica

De cara a 2026, el desafío será profundizar esta evolución. Ya no se trata de casos aislados de uso de IA, sino de integrar agentes inteligentes en flujos de trabajo complejos, donde personas y tecnología continúen trabajando en conjunto para liberar el potencial estratégico y creativo de los equipos. Para lograrlo, será clave avanzar en infraestructura, acceso a financiamiento y una visión compartida entre empresas, sector público y sistema educativo.

Creemos que Argentina tiene una oportunidad única en este camino. El talento local, su creatividad y su capacidad de adaptación son activos diferenciales que pueden convertir al país en un actor relevante de esta nueva etapa. Desde Salesforce asumimos el compromiso de acompañar ese desarrollo, con una fuerte apuesta a la capacitación y el reskilling del mercado laboral.

Por ejemplo, a través de Trailhead, nuestra plataforma gratuita de aprendizaje, ya capacitamos a más de 53 mil usuarios activos en el país que concluyeron más de 700 mil módulos, impulsando tanto habilidades técnicas como blandas clave para el futuro del trabajo. En esa misma línea, recientemente anunciamos una alianza estratégica con Potrero Digital, la EdTech social impulsada por Fundación Compromiso, para capacitar a 100.000 personas a lo largo del año para que aprendan a crear sus propios agentes. El objetivo es claro: que en cada rincón del país más personas puedan incorporar la tecnología en su vida y en su trabajo, y que la transformación digital sea verdaderamente inclusiva.

Nuestro foco para 2026 estará puesto en democratizar el acceso a los agentes de IA, para que organizaciones de todos los tamaños, desde grandes corporaciones hasta emprendedores, puedan avanzar hacia el modelo de Empresa Agéntica. Creemos en una colaboración cada vez más profunda entre humanos y agentes, donde la tecnología gestione procesos de principio a fin y las personas se concentren en aquello que genera mayor valor: la creatividad, la innovación y la toma de decisiones.

La Empresa Agéntica no es una visión a largo plazo, es una transformación que ya está en marcha. Argentina tiene las condiciones para ser protagonista de esta nueva etapa y, en Salesforce asumimos el compromiso de acompañar y potenciar ese recorrido, convencidos de que el futuro del trabajo se construye combinando inteligencia humana, tecnología y propósito.