“Será clave mantener al usuario en el centro de la experiencia, asegurando que cada innovación aporte un valor real y tangible”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Varone: Uno de los fenómenos más claros de 2025 fue el cambio de paradigma en la valoración de los beneficios laborales en Argentina. Aun en un contexto macroeconómico exigente y con fuerte presión sobre el poder adquisitivo, los empleados ya no ponen el foco únicamente en la retribución económica, sino que buscan equilibrio entre vida personal y laboral, bienestar integral y reconocimiento de sus necesidades cotidianas. En este escenario, cobra relevancia que las propuestas laborales tengan diferenciadores claros y sólidos. Las empresas buscan mejorar su propuesta de valor y entienden que los beneficios sociales —en particular, los vinculados a la alimentación— se transformaron en un punto central de la agenda empresarial.

En respuesta, las compañías incorporaron herramientas para cuidar a sus equipos, aumentar motivación y compromiso, y reducir turnover y ausentismo, entendiendo que el bienestar de las personas impacta directamente en la productividad y en la sostenibilidad del negocio. 2025 consolidó un escenario donde la propuesta de valor al empleado dejó de ser un complemento para convertirse en un factor decisivo de competitividad.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Varone: Este año fortalecimos nuestra posición como una plataforma digital clave en servicios y soluciones con el propósito de pago específico, convirtiéndonos en un aliado diario de las personas en su entorno laboral. Nuestro objetivo fue claro: trabajar para potenciar los vínculos entre clientes, usuarios y comercios asociados, generando impactos positivos que trascienden lo económico y contribuyen al desarrollo social.

Presente desde hace más de 35 años en Argentina, este año invertimos fuertemente para acompañar los nuevos desafíos del mundo laboral argentino. Consolidamos nuestra infraestructura tecnológica mediante inversiones destinadas a garantizar privacidad, seguridad y escalabilidad, esenciales para sostener el crecimiento y la confianza de nuestros clientes.

Estos logros reflejan nuestro compromiso con la innovación y con la creación de soluciones que no solo resuelven necesidades actuales, sino que anticipan las demandas del futuro.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Varone: Uno de los aprendizajes más valiosos fue el enorme valor de la agilidad: en tiempos cambiantes, la capacidad de adaptarse con rapidez marca la diferencia entre liderar o quedar rezagado. En esa línea, avanzamos en la digitalización de nuestros procesos y soluciones, que nos permite operar con más eficiencia, mejorar la experiencia de los usuarios y responder con mayor precisión a las necesidades del mercado.

El ecosistema se volvió más interconectado y colaborativo, integrando tecnologías emergentes como inteligencia artificial y biometría, por dar algunos ejemplos, que abren nuevas posibilidades para mejorar la competitividad y productividad. En este contexto, la innovación dejó de ser una opción para convertirse en una condición indispensable para crecer.

En síntesis, agilidad, digitalización e innovación permanente son aprendizajes que hoy forman parte de nuestra hoja de ruta; todos alineados con nuestra convicción: “Enrich connections. For good”.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Varone: En Edenred tenemos varios desafíos para 2026. El primero es el de construir un sistema de beneficios que responda 100% a las necesidades del mercado argentino actual, teniendo en cuenta la experiencia que Edenred aporta y considerando las mejores prácticas de otros mercados.

Por un lado, competir en un mercado cada vez más digital y fragmentado, donde la diferenciación será clave. Al mismo tiempo, será clave mantener al usuario en el centro de la experiencia, asegurando que cada innovación aporte un valor real y tangible. Entendemos que la confianza del cliente se construye a partir de la transparencia y la seguridad: en la era digital, la protección de los datos y la claridad en las operaciones resultan esenciales para generar y sostener relaciones de largo plazo. Todos estos desafíos requieren una visión estratégica clara y una ejecución impecable, apoyada en tecnología, talento y colaboración.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Varone: Con la modernización laboral en marcha, vemos una oportunidad concreta en Argentina: responder a la demanda del mercado con soluciones que garanticen el almuerzo durante la jornada laboral y permitan que este beneficio sea accesible para más y más trabajadores. En este sentido, la Tarjeta Comedor será clave: una herramienta digital segura y trazable, enfocada exclusivamente en alimentación, que asimismo impulsará la creación y formalización de empleo en los comercios adheridos y promoverá transacciones más transparentes. Son ventajas tangibles que benefician no solo a empleados, compañías y comercios gastronómicos sino, en general, al desarrollo del país. Con presencia en 45 países, liderazgo regional y más de 60 años de experiencia, contamos con la expertise y la mejor tecnología para garantizar el éxito de esta solución. Seguiremos trabajando codo a codo con empresas, sindicatos, gobierno y comercios para fortalecer un sistema que combine bienestar, formalidad, transparencia y crecimiento económico.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Varone: El 2026 será el año del engagement para Edenred, para mejorar la propuesta de valor, explotar los datos con inteligencia artificial, que se ubicará en el centro de nuestro modelo. Buscaremos atraer más clientes a partir de soluciones que respondan a sus necesidades específicas, aumentaremos el número y el valor de las soluciones mediante propuestas integrales que acompañen la evolución del mercado, y activaremos nuestra base de usuarios, creando experiencias que fomenten el uso recurrente y la fidelización.

Para lograrlo, invertiremos en tecnología para el lanzamiento de la Tarjeta Comedor en el mercado argentino. Esta tarjeta está integrada con nuestra plataforma de engagement Go Integro Edenred, que suma valor al día a día de los trabajadores y a las empresas a través de servicios adicionales.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Varone: “Conexión”: conectar personas, negocios y tecnología para crear valor. El futuro no se espera, se construye. En 2026 seguiremos trabajando para que cada interacción y cada solución digital sea una oportunidad para enriquecer conexiones y generar impacto positivo. Porque creemos que la tecnología no solo transforma negocios, sino también vidas.