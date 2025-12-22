“Pasado el año de elecciones, vamos a contar con mayor estabilidad el año que viene”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

García: 2025 fue un año muy positivo, tanto para la industria del turismo como para el grupo CVC Corp Argentina.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

García: Se cumplieron los objetivos planteados con una plataforma mucho más robusta y productos nuevos. Algunas cuestiones que me gustaría destacar son la apertura de franquicias, ya que hemos finalizado el año con 180 franquicias, cumpliendo sostenidamente el plan de expansión que tenemos en marcha para potenciar la omnicanalidad. Logramos llegar a los puntos más extremos del país como Jujuy y Ushuaia, con una red con más de 700 colaboradores. En Almundo se combina la consulta digital con la venta presencial, acompañando la tendencia de que los argentinos investigan online pero luego buscan asesoramiento personalizado y prefieren cerrar sus viajes internacionales pagando en efectivo o con dólares en billetes. Por otro lado, estamos convencidos que no hay nadie mejor para cuidar a nuestros clientes que el dueño de una franquicia, capaz de generar una relación cercana con su cartera, que ningún empleado podría igualar. De allí que apostamos por este formato presencial.

El foco en experiencias, ya que desde hace tiempo vemos que la gente primero elige el destino de su viaje por la experiencia y después compra el pasaje, hotel, servicios, etc. Por ello lanzamos propuestas focalizadas en la experiencia, vinculadas a espectáculos musicales, culturales y eventos deportivos con muy buenos resultados. Lanzamos el Hincha Tour, junto al Club River Plate, que incluye no solo el aéreo y el hotel en Buenos Aires, sino el traslado a la cancha, el acceso a un hospitality, y entradas para ver el partido desde un lugar privilegiado. También estamos ofreciendo paquetes para el Mundial 2026 con entradas oficiales, traslados al estadio, alojamiento en la zona donde está el estadio. Tuvimos excelente respuesta en la preventa previo al sorteo, y aún quedan cupos disponibles, con todo resuelto. En el ámbito deportivo, la idea es avanzar con Hincha Tour junto a otros clubes, pero no solo en la Argentina, sino ofreciendo este tipo de experiencias en Europa y en Estados Unido. El año que viene haremos foco también en Roland Garros y Wimbledon y por supuesto seguiremos los pasos de Colapinto con la Fórmula 1. Asimismo continuaremos con una propuesta que tiene gran aceptación que son las salidas grupales a Disney.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

García: Algo que destacamos de este año es nuestra capacidad de adaptación. Este año cambió la tendencia de pago. Hacía 15 años que no vendíamos en dólares y a partir de las nuevas políticas económicas la gente comenzó a utilizar los dólares que tenían ahorrados para pagar sus viajes internacionales. En CVC logramos adaptarnos a las nuevas formas de pago que tienen hoy los argentinos, y en pocos meses fuimos acompañando esos cambios desde el punto de vista tecnológico y de nuestros sistemas de gestión: primero comenzamos a recibir dólar billete, luego incorporamos pago en dólares con débito, por último para viajes internacionales los pagos parciales previos al viaje. Para pago en pesos lanzamos plataforma junto a Modo, micrositios con bancos Galicia y Macro. Hoy el crédito lo tenemos disponible para viajes nacionales a través de cualquier banco que en eventos especiales alcanza hasta 18 cuotas sin interés.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

García: Para 2026 las expectativas son positivas. El crecimiento va a ser un poco más moderado que durante este año, pero sostenido. Creo que, pasado un año de elecciones, vamos a contar con mayor estabilidad el año que viene. Si bien hay que ver que ocurre a nivel global, con guerras y cuestiones que terminan golpeando a pesar de estar lejos, vemos un año con previsibilidad, que nos va a permitir estar más tranquilos para planificar.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

García: Nuestro foco estará en relanzar la web orientada a lo aspiracional (más humano), ofreceremos productos nuevos como una plataforma de alquiler de vehículos, y haremos especial foco en el vertical de eventos / experiencias. También seguiremos profundizando las salidas grupales de quinceañeras, cruceros, chárter y cupo. Las oportunidades las vemos más de la mano de medidas ligadas al sector de turismo propiamente dicho. Es fundamental la regulación de pago con tarjeta de crédito en dólares, además de la revisión de la percepción del 5% por pago en efectivo en dólares. Para un mayor crecimiento del sector sería muy necesaria una política de créditos para hoteles, eso haría más competitiva a la Argentina, además de contar con un poco más de oferta en conectividad doméstica.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

García: De cara a 2026, CVC Corp Argentina proyecta un crecimiento del 16% en puntos de venta, abriendo unas 30 oficinas en todo el año, especialmente en localidades medianas como San Martín de los Andes, General Pico o Bariloche. Toda ciudad con más de 15.000 habitantes es una oportunidad de negocio. En cuanto a facturación, tenemos una expectativa de crecimiento de +17% versus 2025. Además acompañaremos el crecimiento del mercado y seguiremos creciendo en B2C.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

García: Foco en experiencias y profesionalización en el asesoramiento.