“La articulación público-privada es clave para lograr que el sistema de salud pueda absorber la medicina personalizada"

En AstraZeneca nos proponemos generar soluciones colaborativas que permitan mejorar el camino de las personas al navegar en el sistema de salud. En este sentido, celebramos que nuestro país es abierto a la innovación, que contamos con excelentes profesionales de la salud, talento científico y que nuestra industria dialoga cada vez más para encontrar las respuestas a lo que cada paciente necesita. En Argentina el sistema de salud está fragmentado, lo que genera demoras en los diagnósticos y barreras de acceso e inequidades; por eso, es fundamental trabajar unidos, compartiendo experiencias que nos impulsen a encontrar mejores soluciones.

Se trata de hacer que nuestro sistema funcione cada vez mejor, más coordinado y enfocado en cambiar la realidad de los pacientes. En esa agenda, el rol de nuestra compañía trasciende la creación de medicamentos innovadores. Nuestro compromiso es doble: acercar la innovación a quienes más la necesitan en el momento oportuno, e impulsar la detección y el diagnóstico temprano con la intención de mejorar la sobrevida de los pacientes. Porque un sistema que detecta antes trata a tiempo, eficientiza la inversión en salud, es más sustentable y resiliente.

Como compañía biofarmacéutica global, con más de 70 años de presencia en Argentina, nuestra misión es transformar el futuro de la atención médica, liberando el poder de lo que la ciencia puede hacer por las personas, la sociedad y el planeta; y tenemos un portafolio amplio y revolucionario en materia de innovación, en el cual nos enfocamos en crear medicamentos innovadores para pacientes con enfermedades oncológicas, poco frecuentes, cardiovasculares, renales, metabólicas, respiratorias e inmunológicas.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

En 2025 alcanzamos importantes hitos gracias al talento de nuestros colaboradores. Por ejemplo, lanzamos en el país un producto que revolucionó la manera en la que se trata el cáncer de mama y también presentamos nuevas moléculas e indicaciones para distintas patologías dentro de todas nuestras áreas terapéuticas, lo que refleja nuestra ciencia de alta calidad y compromiso con los pacientes.

Además, en AstraZeneca la innovación avanza cada vez más fuerte y rápido. En esa línea, proyectamos el lanzamiento a nivel global de 20 nuevas moléculas para 2030. A su vez, lideramos el camino en la aplicación de la medicina de precisión, un enfoque innovador que orienta mejor las decisiones sobre prevención, diagnóstico y tratamiento. La medicina de precisión consiste en identificar el tratamiento correcto para el paciente correcto en el momento correcto, y hoy más del 80% de nuestro portafolio de productos en oncología y biofarmacéuticos se está desarrollando con este enfoque que mejora el camino de los pacientes, así como su sobrevida y calidad de vida.

Sin embargo, los desafíos más complejos de la salud no pueden resolverse de forma aislada. La colaboración y articulación público-privada es clave para lograr que el sistema pueda absorber la medicina personalizada y toda la innovación necesaria. En AstraZeneca actuamos como un punto de encuentro que promueve soluciones colaborativas para enfrentar desafíos comunes. Tenemos ejemplos concretos de alianzas que incluyen la creación de clínicas interdisciplinarias, programas de educación médica, e iniciativas de detección temprana mediante inteligencia artificial en distintas provincias, para ampliar el alcance y la efectividad de los avances científicos en todo el país.

En Córdoba, por ejemplo, nos concentramos en prevención y diagnóstico temprano de múltiples enfermedades. En neurofibromatosis, colaboramos en la creación de una clínica multidisciplinaria que ha logrado la identificación de pacientes y familias susceptibles, mientras capacitamos a más de 80 profesionales de la salud. Junto al Ministerio, también promovemos el diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica, mediante distintas herramientas y capacitaciones a más de 100 profesionales de la salud.

En salud respiratoria, principalmente en asma y EPOC, hemos colaborado en la capacitación de más de 600 profesionales e implementamos programas de educación y herramientas de diagnóstico preciso y oportuno, como EPOC Zero. También hicimos posible la instalación de inteligencia artificial para la detección temprana de cáncer de pulmón y llevamos adelante sesiones de capacitación a más de 15 profesionales de anatomía patológica mientras que brindamos más de 100 testeos moleculares o genéticos gratuitos en el sistema público.

Nuestro compromiso de potenciar el conocimiento científico, poner a disposición nuestros recursos y sostener iniciativas de educación médica para consolidar a Argentina como referente en investigación e innovación es firme. Con estos esfuerzos mejoramos las oportunidades de los pacientes, apoyamos a los profesionales de la salud y fortalecemos la infraestructura sanitaria local. En 2026, seguiremos trabajando en colaboración, por un sistema de salud más sostenible, saludable y equitativo.