“El desafío es sostener competitividad con un cliente más exigente en precio y servicio”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Lackman: 2025 fue un año de demanda sostenida y un mercado cada vez más competitivo, donde el diferencial dejó de ser solo “volar” y pasó a ser orquestar una experiencia end-to-end. En Argentina, Air France-KLM operó 14 vuelos semanales y conectó con tres destinos (París, Ámsterdam y Santiago de Chile), con factores de ocupación altos. En ese contexto, el foco estuvo en eficiencia operativa y propuesta de valor premium.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Lackman: Durante 2025, Air France-KLM profundizó una estrategia clara: elevar la experiencia del viaje de punta a punta. Air France presentó su nueva experiencia La Première, llevando su primera clase a un nuevo estándar de exclusividad con suites de casi 3,5 m², una configuración pensada para maximizar privacidad y confort, y una propuesta de servicio hiper personalizada. En paralelo, reforzó atributos tangibles de producto en larga distancia, como la incorporación de la funda de colchón Sofitel MY BED en cabina Business, implementada progresivamente desde julio de 2025. En tierra, se consolidaron servicios diferenciales en París–Charles de Gaulle como Air France Conciergerie, orientados a acompañar al cliente en cada etapa del viaje (salida, llegada y conexiones).

En el caso de KLM, el año también estuvo marcado por una innovación orientada al cliente, con la integración de soluciones para facilitar la localización del equipaje y el fortalecimiento de propuestas como Premium Comfort, además de una amplia red con más de 160 destinos que conectan los Países Bajos con Europa y el resto del mundo.

En Argentina, el Grupo mantuvo una operación de 14 vuelos semanales, es decir, vuelos diarios de Air France y KLM, con conectividad directa a París y Ámsterdam, respectivamente, sumando además la conexión con Santiago de Chile, en un año de factores de ocupación altos, y con evolución de flota en la ruta, incluyendo el Airbus A350 desde fines de octubre 2025.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Lackman: La lección principal: en un contexto volátil, el cliente premia a las compañías que combinan confiabilidad operativa con experiencia diferencial (tierra, aire y servicio). Al mismo tiempo, este año confirmó el fuerte potencial del mercado argentino, con una demanda resiliente, altos factores de ocupación y una clara valorización de la conectividad internacional y de los productos de mayor valor agregado. Este aprendizaje refuerza la relevancia de seguir invirtiendo en el país con una propuesta equilibrada entre eficiencia, red y experiencia del cliente.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Lackman: Sostener competitividad con un cliente más exigente en precio y servicio, en un contexto donde pesan costos (combustible, infraestructura, variables locales) y regulaciones en evolución. Y, como siempre, ejecutar con foco: puntualidad, previsibilidad operativa y experiencia.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Lackman: Para Air France-KLM, la atención al cliente es siempre el eje central de la estrategia, y 2026 no será diferente. El Grupo valora especialmente ofrecer la mejor experiencia posible, tanto en tierra como a bordo.

En este contexto, el foco estará en profundizar el crecimiento del segmento premium (Business y Premium), impulsado por una demanda creciente del mercado por productos de mayor valor agregado. Al mismo tiempo, se buscará maximizar el valor de los hubs de París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol, ampliando la conectividad hacia Europa y más allá.

Asimismo, el Grupo continuará potenciando la fidelización y la personalización, con el objetivo de fortalecer la recurrencia y consolidar la preferencia de marca entre sus clientes.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Lackman: En Air France, se reforzará la operación durante el período del 1 de septiembre al 15 de octubre, incrementando la oferta de 7 a 9 frecuencias semanales, lo que refuerza la presencia de la aerolínea en el país y mejora la disponibilidad para los clientes. En paralelo, se avanza en la transformación digital a bordo, con el objetivo de equipar el 100 % de la flota con Wi-Fi de muy alta velocidad hacia finales de 2026, ofreciendo una conexión gratuita, estable, rápida y segura para los pasajeros en todas las cabinas.

Desde una perspectiva de Grupo, Air France-KLM continuará con la modernización de flota y los upgrades de cabina y servicio, priorizando confort, eficiencia operativa y sustentabilidad, como ejes clave de su estrategia de crecimiento y experiencia del cliente.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Lackman: El foco en el cliente y en su experiencia end-to-end será el eje central que guíe todas las decisiones estratégicas de Air France-KLM, asegurando consistencia, calidad y valor en cada etapa del viaje, tanto en tierra como a bordo.