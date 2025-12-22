“Es muy importante que la industria tenga reglas de juego previsibles”

Fortuna: ¿Cómo describiría el 2025 para su sector?

Amos: El 2025 fue un año particularmente desafiante para toda la industria. La demanda interna sufrió una fuerte desaceleración, sumado a un contexto internacional complejo con sobrecapacidad de producción de acero en el mundo. Sin embargo, este escenario también nos permitió repensar nuestra compañía, y transformar estos desafíos en oportunidades concretas, a través de una fuerte gestión con foco en competitividad, logrando transformaciones estructurales y acelerando inversiones estratégicas con visión de largo plazo.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos o logros de la compañía durante este año?

Amos: Los contextos son el corto plazo y hay que gestionarlos, por supuesto, pero nuestro plan de inversiones es la estrategia de nuestro de negocio y el futuro que diseñamos todos los días, por lo cual hemos alcanzado hitos clave: Inauguramos nuestro Parque Híbrido San Luis Norte y obtuvimos la aprobación del séptimo RIGI para la construcción del Parque Eólico Olavarría, con una inversión superior a los 270 millones de dólares, lo que nos posiciona como líderes en la industria transformado la matriz energética. La seguridad es nuestro valor fundamental, por eso es un orgullo haber recibido un reconocimiento internacional de la World Steel Association a nuestro proyecto Safety Hub, plataforma única en el mundo potenciada por inteligencia artificial e integrando múltiples tecnologías con foco en reducción de riesgos y mejorando nuestros procesos de seguridad en todas nuestras operaciones. El foco en la estrategia de personas y el desarrollo de los equipos de trabajo es una agenda prioritaria para nuestra compañía y, este año hemos sido reconocidos como #Top Employers 2025, posicionando a nuestra compañía como una de las mejores compañías para trabajar, lo que certifica nuestro rumbo y define que las decisiones que hemos tomado son las correctas.

Fortuna: ¿Qué lecciones clave se lleva de los desafíos enfrentados este año?

Amos: El 2025 reafirmó nuestros drivers estratégicos como foco de crecimiento y sustentabilidad:

La seguridad de las personas, como valor fundamental: seguiremos invirtiendo en la cultura de seguridad, para continuar siendo la compañía más segura para trabajar.

El valor de las personas: continuar invirtiendo en la estrategia de personas, con foco en desarrollo de habilidades claves para nuestros equipos de trabajo, y una propuesta de valor competitiva.

Inversiones con foco en la estrategia de largo plazo, porque el futuro lo diseñamos con las decisiones que tomamos hoy.

El rol estratégico de la innovación y la tecnología, continuar con programas de transformación como InnovAcindar con foco en innovación constante.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos para su negocio en el contexto local?

Amos: Estamos preparados para los desafíos que vendrán, pero es muy importante que la industria tenga reglas de juego previsibles; una carga fiscal más equilibrada y una reforma laboral que acompañe nuevas formas de trabajo. También será crucial contar con medidas de defensa comercial que eviten la competencia desleal —como la proveniente de China— y con un sistema financiero que facilite el crédito productivo y apoye a toda la cadena de valor, ya que la industria es la mayor generadora de empleo en el país.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos visualiza como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrá el foco?

Amos: En 2026, el foco estará en la seguridad de las personas, la innovación constante y la entrega de valor a nuestros clientes a través de la excelencia en el servicio, la calidad de nuestros productos y un portfolio diversificado con productos de valor agregado.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones más relevantes que prevén para 2026?

Amos: Nuestros proyectos de inversión están basados en nuestra estrategia de negocio con iniciativas concretas y visión 2030, vinculadas a la seguridad de las personas, la mejora de nuestros procesos productivos e instalaciones, la sustentabilidad (energía renovable), con foco en competitividad e innovación.