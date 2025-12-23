“Ante un escenario desafiante, haremos lo que siempre hemos hecho: adecuarnos a las condiciones del país”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Greco: Describimos al 2025 como un año desafiante y dinámico, atravesado por la llegada de nuevos competidores y por cambios en las regulaciones impositivas que marcaron el ritmo del sector. Aun así, para Motorola Argentina fue un gran año, donde demostramos una vez más nuestra capacidad de adaptación y nuestro compromiso con el mercado local. Seguimos compitiendo constantemente por la primera posición, con más de 37% de market share, que es el más alto del mundo.

Durante este período observamos un consumidor más exigente, en busca de dispositivos con características más premium, como mejores cámaras, pantallas, baterías, performance y diseño. Esto significó una gran oportunidad para nosotros, ya que logramos responder de manera efectiva a través de nuestro portafolio, cumpliendo siempre con nuestro claro objetivo: brindar productos innovadores al mejor precio.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Greco: Este año fue muy exitoso para Motorola en Argentina: nos mantuvimos sólidos entre la primera y segunda posición del mercado, con más del 37% de market share. Realizamos numerosos lanzamientos y consolidamos alianzas estratégicas que potenciaron nuestros dispositivos con propuestas innovadoras y diferenciales.

Sumamos nuevos modelos a la familia premium, como los motorola edge 60 pro, edge 60 y edge 60 fusion, y motorola razr 60 ultra y razr 60. En la gama media presentamos los moto g56 5G y moto g86 5G, que incorporan características del segmento premium. También ampliamos nuestra línea de accesorios con el moto watch fit, nuestro primer reloj inteligente, y los moto buds loop, los nuevos auriculares de formato abierto.

A su vez, anunciamos los nuevos moto buds loop y el motorola razr 60 en el color PANTONE Ice Melt, incrustados con cristales Swarovski. Esta edición exclusiva, creada en colaboración con la reconocida firma, forma parte de The Brilliant Collection, la cual celebra la fusión entre la tecnología y el diseño de lujo.

Con esto en mente, nuestras alianzas globales con Pantone, Dolby, Bose, Swarovski y Corning, nos permitieron llevar la experiencia del usuario a otro nivel. Además, nuestras colaboraciones con FIFA y F1 marcaron un hito al posicionarnos como socios tecnológicos y reafirmar nuestro compromiso con el deporte. Todo esto nos permitió seguir posicionándonos en el segmento Lifestyle-tech.

En línea con esto, mantuvimos la alianza con el piloto argentino Franco Colapinto, acompañando en cada instancia de su crecimiento deportivo. Esta colaboración no sólo refuerza nuestro vínculo con el deporte y la innovación, sino que también nos permite conectar con nuevas audiencias que valoran el rendimiento, la tecnología y la pasión por este deporte.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Greco: La llegada de nuevos competidores al mercado local reafirmó la importancia de mantenernos fieles a nuestra filosofía: ofrecer productos innovadores, pensados para cada tipo de usuario, a precios accesibles. Este contexto también puso en evidencia la relevancia de combinar una visión estratégica con la flexibilidad necesaria para adaptarnos a los cambios. En ese marco, el balance entre eficiencia operativa e inversiones de largo plazo fue decisivo para sostener la competitividad en escenarios inciertos.

Un segundo aprendizaje estuvo vinculado a la importancia de tener un modelo de liderazgo centrado en las personas. Invertir en talento, formación y empoderamiento de los equipos permitió mantener estándares productivos altos, acelerar la adopción de nuevas tecnologías y construir equipos que respondan con agilidad.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Greco: Entre los principales desafíos de cara al 2026 se encuentra la escasez de memorias por la acelerada demanda de la IA. Pese a la baja de los aranceles a partir de enero en Argentina, esta problemática que afecta a nivel mundial traerá subas de precios que en algunos casos alcanzan hasta el 60 %. Esta tendencia podría afectar directamente la disponibilidad y el costo de componentes esenciales para la fabricación de dispositivos, generando un impacto final en los precios al consumidor.

Esta situación refuerza la necesidad de sostener nuestros pilares: previsibilidad, adaptación, visión de largo plazo y generación de valor, para encarar el 2026 con una base sólida que impulse la inversión y la competitividad, incluso en un entorno complejo.

A esto se suma otro desafío que ya estamos atravesando: el creciente ingreso de dispositivos de contrabando, que hoy representan más del 30% de las ventas del país. Para nosotros es clave continuar trabajando en conjunto con diversas entidades y autoridades para frenar esta situación y, al mismo tiempo, seguir educando a nuestros consumidores sobre los beneficios de realizar una compra oficial y segura, que garantice respaldo, calidad y servicio postventa.

Como comentaba, a partir de mediados de enero también entrarán en vigor cambios impositivos para los teléfonos importados. Por eso, ya estamos trabajando junto a nuestro partner local en la optimización de los procesos productivos con el objetivo constante de ofrecer a los consumidores la mejor combinación de calidad, precio y servicio.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Greco: Tenemos claro que de cara al próximo año continuaremos ampliando nuestra presencia en el segmento premium donde observamos un crecimiento sostenido, con un promedio de un 22% de market share este año. El segmento premium pasó de representar menos del 1% hace 5 años, a más del 10% hoy en el país, lo que confirma que vamos por el camino correcto.

En línea con esto, continuaremos por el desarrollo de la IA en nuestros dispositivos, con el fin de mejorar y potenciar la experiencia de usuario. Al mismo tiempo, identificamos un fuerte potencial en nichos vinculados a ecosistemas de accesorios tales como smartwatches y auriculares, por lo que continuaremos trabajando en ese camino.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Greco: Adaptación. Ante un escenario desafiante, haremos lo que siempre hemos hecho: adecuarnos a las condiciones del país, pero sin olvidarnos de nuestra visión a largo plazo y de la importancia de construir una relación sólida con nuestros usuarios.