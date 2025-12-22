“Las oportunidades del mercado inmobiliario están dadas por la consolidación de un escenario de estabilidad y recuperación económica"

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Leibaschoff: El 2025 fue un año de consolidación gradual para el sector inmobiliario. A lo largo de los meses, el mercado evidenció un dinamismo creciente, reflejado en la reducción progresiva del stock de unidades terminadas, impulsada principalmente por la incipiente reaparición del crédito bancario. La estabilidad cambiaria, una inflación más contenida y un escenario político-económico más previsible durante el primer semestre, generaron un marco favorable para la inversión en real estate, tanto por parte del comprador final como del inversor. Este contexto se tradujo en un incremento sostenido de las consultas y operaciones, con especial protagonismo de zonas consolidadas como Núñez, Belgrano y el corredor norte de la Avenida del Libertador.

Aun así, uno de los principales desafíos continúa siendo el elevado costo de construcción en la Argentina, junto con la validación de los nuevos valores de mercado. En cuanto a la demanda, las motivaciones se mantienen diversas: la necesidad habitacional, estructural desde hace décadas, sigue impulsando al consumidor final, mientras que, especialmente en el último semestre, se intensificó la participación de inversores que, frente a un escenario global complejo, buscan resguardar capital en activos tangibles. En este sentido, los proyectos ubicados en zonas preferenciales vuelven a posicionarse como una alternativa segura y atractiva.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Leibaschoff: Durante 2025, el principal logro de la compañía estuvo vinculado a la continuidad y consolidación de los proyectos en desarrollo, acompañando un contexto de mercado que comenzó a mostrar mayores señales de estabilidad y previsibilidad. A lo largo del año, se avanzó de manera sostenida en la obra de Aura Núñez y Aura Olivos, reafirmando el compromiso con la calidad constructiva, el diseño y el cumplimiento de los plazos previstos.

En paralelo, se continuó trabajando en la evolución y comercialización de Orión Parque, actualmente en etapa de pozo, un proyecto que despertó un fuerte interés del mercado por su propuesta de usos mixtos, su ubicación estratégica dentro del Parque de la Innovación y su enfoque integral en términos de diseño y amenities.

Por último, un hito destacado de este año fue la realización de la segunda edición del Premio GCH, una iniciativa que busca integrar el arte contemporáneo al desarrollo urbano y arquitectónico. De esta manera, se premió como artista ganadora a Juliana Iriart y se otorgaron menciones especiales a Julio Hilger y Amadeo Azar quienes intervendrán el vallado del proyecto Aura Núñez.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Leibaschoff: Como aprendizaje, podemos reafirmar que, en un mercado con una amplia oferta de unidades, los proyectos ubicados en barrios estratégicos —como Núñez, el Parque de Innovación o el corredor norte de Vicente López— continúan siendo los preferidos por el inversor argentino. La ubicación sigue siendo un factor determinante a la hora de invertir, no solo por la rentabilidad que puede obtenerse en una compra en pozo, sino porque los proyectos bien localizados, de gran escala, con diseño diferencial y amenities de alta gama, siguen representando un refugio de valor sólido y sostenido.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Leibaschoff: De cara al próximo año, uno de los principales desafíos y, al mismo tiempo, una de las grandes oportunidades del mercado inmobiliario local, está dado por la consolidación de un escenario de estabilidad y recuperación económica. La desaceleración de la inflación y la mayor previsibilidad del tipo de cambio ya comenzaron a impactar positivamente en el nivel de actividad, reflejándose en un aumento en la concreción de operaciones, especialmente en proyectos inmobiliarios premium. Sin embargo, la falta de crédito continúa siendo el principal déficit estructural del sector, una problemática que atraviesa al mercado desde hace más de dos décadas. Si bien durante el primer semestre del 2025 se observó una incipiente reaparición del financiamiento bancario, resulta indispensable avanzar en líneas de crédito más amplias y flexibles, tanto para el comprador final, en un contexto de déficit habitacional persistente, como para el inversor y el desarrollador inmobiliario. Asimismo, la implementación de incentivos fiscales, orientados tanto a la demanda como a la oferta, podría contribuir a dinamizar una de las industrias con mayor capacidad de tracción sobre la economía, siguiendo modelos ya consolidados en países de la región como Uruguay, Paraguay o Chile.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?



Luego de la experiencia de haber lanzado exitosamente Orión Parque, nuestro proyecto en el Parque de Innovación —que actualmente cuenta con más del 80 % de sus unidades vendidas— creemos que el principal desafío hoy es apostar por desarrollos inmobiliarios que presenten un diferencial, no solo en términos de amenities, sino también en la concepción integral del producto. Orión es el único desarrollo inmobiliario del Parque de Innovación que propone un modelo de uso mixto: esto significa que las personas no solo vivirán allí, sino que también podrán utilizar sus espacios para trabajar o estudiar, al tiempo que disfrutan de una amplia gama de amenities de primer nivel. Todo, dentro de un mismo edificio. Este tipo de proyectos de usos mixtos es cada vez más valorado por los inversores, debido a la diversidad de perfiles que atrae y a la posibilidad de adaptarse a múltiples formas de habitar. Esto permite alcanzar niveles de ocupación más altos y obtener rentabilidades más atractivas que el promedio del mercado.



Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?



Leibaschoff: Durante el próximo año, GCH (Grupo Chomer) buscará consolidar el avance de obra de dos de sus desarrollos más icónicos: Aura Núñez y Aura Olivos, actualmente en etapa de obra. Además, proyectamos iniciar la construcción de Orión Parque, nuestro primer desarrollo de usos mixtos dentro del Parque de Innovación. Por otro lado, planeamos adquirir en los próximos meses dos nuevas tierras en ubicaciones estratégicas de la Ciudad, que permitirán desarrollar más de 10.000 m² de superficie comercial, reforzando nuestra apuesta por proyectos integrales y de gran escala.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Leibaschoff: El concepto que nos guía año tras año es la búsqueda de la excelencia. Apuntamos a crear íconos arquitectónicos en las mejores zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el corredor norte del AMBA, cuidando especialmente que cada proyecto dialogue con su entorno desde una identidad propia. Cada desarrollo se emplaza en ubicaciones privilegiadas y es pensado por un equipo de profesionales de primer nivel, que fusiona arquitectura y diseño para generar productos de alto valor agregado que enriquecen tanto a la comunidad como al paisaje urbano. Además, resguardamos cada detalle constructivo, desde las terminaciones y la habitabilidad de cada unidad hasta la calidad de las amenidades.