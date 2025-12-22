“La tranquilidad también viaja: cómo cambió la experiencia del usuario”

Con un incremento sostenido del turismo emisivo y un mercado cada vez más consciente de la importancia de viajar protegido, la demanda de asistencia al viajero se consolida como un factor clave en la expansión del sector.

El turismo internacional sigue sorprendiendo con cifras históricas de argentinos viajando al exterior. En los primeros 10 meses del año, 16,28 millones de argentinos salieron del país, lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, según datos del INDEC*. Sin embargo, detrás de estos números, hay un cambio de comportamiento del pasajero: viajar protegido empieza a dejar de ser una opción para convertirse en una necesidad cada vez más evidente.

Para la compañía, este 2025 fue un año clave, no solo por el crecimiento en cifras, sino por los cambios que está viviendo el mercado. En nuestro caso, registramos un aumento significativo de dos dígitos en ventas, consolidándonos como un actor fundamental del turismo. Sin dudas, estamos ante un cambio cultural en la forma de percibir el viaje. Entre los países de la región, Argentina se destaca por su gran madurez en el desarrollo del mercado de asistencia al viajero: 8 de cada 10 argentinos viajan con una asistencia al viajero. Claro que después de la pandemia, nos volvimos más prudentes, priorizando la salud y la tranquilidad de estar protegidos ante cualquier imprevisto en el exterior.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Uno de los datos más significativos para entender dicho cambio cultural es que, de cada 100 personas que contratan asistencia al viajero, 20 terminan utilizándola. Esta cifra, que puede sorprender, en realidad responde a la lógica estadística. Viajar implica salir de los hábitos cotidianos y eso aumenta las probabilidades de que algo salga diferente a lo esperado. Ya sea un malestar físico, una gripe, una insolación, la pérdida del equipaje, entre otras cosas. Y ahí es cuando toma protagonismo una asistencia al viajero robusta, confiable y sólida para hacer frente ante cualquiera de estas u otras necesidades.

En lo personal, considero que 2026 será un año prometedor. Las tendencias globales reafirman que los viajeros buscan cada vez más seguridad. Este cambio de mentalidad no solo es una oportunidad de crecimiento para las empresas del sector, sino una responsabilidad como compañía líder en el segmento y un empuje a seguir trabajando en generar mayor conciencia de la importancia de la salud y brindar un servicio cada vez más rápido, efectivo y la mejor experiencia de usuario.

En términos de expansión, continuaremos trabajando en nuestro plan de crecimiento global. En marzo desembarcamos en España y ya tenemos previsto nuevos mercados. Y obviamente, un 2026 marcado por el mayor certamen de fútbol, por lo que estaremos con un gran operativo de seguridad, cuidando al viajero y a los tres seleccionados que sponsoreamos: Selección Argentina, Paraguay y Colombia.

A nivel local, el enfoque seguirá siendo el mismo: trabajar de la mano de nuestros partners estratégicos, estar cerca del cliente y tecnología de vanguardia para brindar respuestas inmediatas y calidad de servicio. Si de algo estamos convencidos es que, para los viajeros, la tranquilidad es una experiencia.

Este es el futuro del sector y el camino que seguiremos transitando desde Assist Card.