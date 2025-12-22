“Vemos oportunidades en el crecimiento del segmento premium y en la mayor demanda de alimentos saludables y funcionales”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Maida Re: Este año representó un período que puso a prueba a toda la industria. En un contexto económico desafiante, con cambios en los hábitos de consumo y un mercado en plena transformación, la categoría de alimentos para mascotas volvió a demostrar su fortaleza. El vínculo entre las personas y sus animales se consolidó aún más, y esa conexión emocional sostuvo la demanda incluso en escenarios de ajuste e incertidumbre. Para quienes supieron leer este momento, también fue una etapa de grandes decisiones, adaptación y oportunidades concretas de crecimiento.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Maida Re: En ese escenario, Alican atravesó un proceso de consolidación y expansión estratégica. Se avanzó con un plan de inversión de largo plazo que permitirá triplicar la capacidad productiva, alcanzando los US$ 60 millones, con foco en tecnología, eficiencia y escala. Al mismo tiempo, se dio un paso clave hacia nuevos segmentos mediante una inversión cercana a los US$ 30 millones destinada al desarrollo de alimento húmedo enlatado y a la puesta en marcha de una nueva planta en Córdoba, orientada a productos de mayor valor agregado, innovación y estándares de calidad más elevados.

A lo largo del año también se fortaleció la estructura operativa, se amplió el equipo de trabajo y se profundizaron los procesos de investigación en nutrición animal. La incorporación de tecnología, la mejora de procesos y la optimización de la logística permitieron ganar competitividad, aumentar la eficiencia y afianzar una propuesta de valor sólida tanto para el mercado local como para la expansión regional e internacional.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Maida Re: La principal lección que deja este ciclo es que anticiparse al cambio marca la diferencia. La planificación de largo plazo, el uso eficiente de los recursos y la capacidad de adaptación frente a entornos inestables se transformaron en herramientas centrales para convertir la incertidumbre en una plataforma de desarrollo sostenido.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Maida Re: De cara al 2026, se identifican desafíos relacionados con la evolución del poder adquisitivo, la presión de los costos, la competencia de productos importados y un consumidor cada vez más informado y exigente. Sin embargo, también se observan oportunidades claras en el crecimiento del segmento premium, en la mayor demanda de alimentos saludables y funcionales, y en la apertura de nuevos mercados que reconocen el potencial de la industria argentina.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Maida Re: El foco estará puesto en seguir invirtiendo en innovación, escalar la producción, fortalecer el canal exportador, ampliar la presencia comercial en la región y desarrollar líneas de productos alineadas con las tendencias globales de nutrición responsable para mascotas.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Maida Re: Entre los principales proyectos previstos para el próximo año se destacan la puesta en marcha de nuevas líneas de producción, la automatización de procesos clave, la optimización logística y nuevas inversiones en infraestructura y tecnología destinadas a acompañar el crecimiento proyectado.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Maida Re: En una palabra, el concepto que guiará la estrategia en 2026 será: expansión.