“Fue un año de transformación estructural donde la tecnología se consolidó como una infraestructura estratégica”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Pérez Puletti: Estamos ante un año de transformación estructural donde la tecnología se ha consolidado definitivamente como una infraestructura estratégica. Es un escenario de crecimiento sostenido, donde proyecciones como las de Gartner indican un gasto global superando los 5,6 billones de dólares, pero la dinámica interna ha cambiado radicalmente. Vivimos un fenómeno simultáneo de doble movimiento de fronteras: por un lado, la inteligencia artificial está comoditizando tareas que antes llevaban meses y ahora se resuelven en días, achicando el valor de lo estándar; por el otro, se expanden las posibilidades hacia desafíos que antes eran inviables técnica o económicamente. Ya no estamos ante una promesa futura, sino frente a una realidad donde la mayoría de las organizaciones ya implementa IA generativa de forma regular.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Pérez Puletti: Cerramos el año con resultados que validan nuestra estrategia. Superamos por primera vez los 50 millones de dólares de facturación, logrando un crecimiento interanual del 25%. Este desempeño se sustentó en una fuerte expansión internacional, donde Estados Unidos consolidó su posición aportando el 29% de los ingresos totales, y por la consolidación de una oferta end-to-end orientada a generar valor de negocio. Por otro lado, impulsamos hitos clave en innovación tecnológica: integramos la Inteligencia Artificial a través de nuestra oferta 'Applied AI' y establecimos la ciberseguridad como eje fundamental de nuestras soluciones. Además, llevamos adelante el lanzamiento de nuestra Digital Agency y concretamos alianzas globales con Andersen Consulting, Snowflake, Databricks y GitHub.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Pérez Puletti: La lección fundamental es que la ecuación histórica de nuestra industria, basada en más proyectos y más horas facturadas, ha dejado de ser funcional. Aprendimos que el verdadero diferencial ya no reside en la tecnología por sí misma, que cada vez es más accesible, sino en la capacidad de integrarla coherentemente con la cultura y la estrategia de nuestros clientes. Entendimos que las empresas ya no buscan proveedores de tiempo y materiales, sino socios estratégicos capaces de comprometerse con resultados de negocio tangibles, como la eficiencia y la rentabilidad mejorada.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Pérez Puletti: El principal desafío es asumir que la Inteligencia Artificial nos abre una ventana de oportunidad histórica para ser protagonistas globales. Hoy Argentina cuenta con un ecosistema maduro y un talento creativo reconocido en todo el mundo. El reto para el 2026 es capitalizar esa base, invirtiendo en empoderar a nuestra gente. Si logramos alinear esta capacidad con una visión estratégica, tenemos todo para que la economía del conocimiento sea uno de los principales motores de crecimiento del país.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Pérez Puletti: A nivel geográfico, mantendremos a Estados Unidos y México como mercados prioritarios, mientras consolidamos a España como nuestro hub europeo y fortalecemos los clústeres regionales en Latinoamérica. En cuanto a nichos de mercado, el foco estará puesto en la IA Aplicada transversal a todos los servicios —desde la modernización de aplicaciones hasta la analítica avanzada— y en la Ciberseguridad como habilitador de confianza. Además, vemos una oportunidad clave en nuestra Digital Agency, impulsando la adopción de productos digitales.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Pérez Puletti: Nuestro norte está definido por la estrategia "Baufest 100". En 2026, el plan es dar continuidad a esta hoja de ruta, consolidando el crecimiento en los mercados internacionales donde ya operamos y profundizando nuestra oferta de servicios. Seguiremos invirtiendo en fortalecer nuestra estructura para sostener esta expansión, manteniendo siempre el foco en la calidad y la cercanía que nos permiten evolucionar el negocio de nuestros clientes a largo plazo.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Pérez Puletti: IA integrada de punta a punta en el ciclo de desarrollo, potenciando equipos híbridos de personas y agentes inteligentes.