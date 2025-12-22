“Este año marcó un nuevo punto de partida para muchas industrias, y la digital no fue ajena a ese cambio”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Busto: El 2025 fue, sin dudas, un año muy desafiante para el sector. El consumo se mantuvo planchado y muchas empresas comenzaron a internalizar servicios de marketing, poniendo el foco en la eficiencia y en revisar procesos que venían sosteniendo de forma tercerizada. En un contexto de varios sectores deprimidos, la presión sobre la inversión en marketing y publicidad fue constante.

Desde nuestro lado, logramos sostener la mayoría de las cuentas activas y sumar nuevos clientes, lo cual es un resultado positivo. Sin embargo, el escenario funciona como una señal de alerta —un semáforo amarillo— para entender cómo evolucionará la inversión en marketing de cara al próximo año, tanto por verticales como por industrias.

Aún así, se generaron oportunidades. Algunas pudieron concretarse y otras quedaron abiertas, lo que demuestra que, incluso en contextos adversos, hay espacio para propuestas de valor claras y orientadas a resultados. En el caso de BDP Group, nuestro expertise en ayudar a las empresas a traccionar crecimiento de negocio ha sido un gran diferenciador.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Busto: Uno de los hitos más relevantes fue el relanzamiento de nuestra tecnología propietaria, Marketing Democracy, una plataforma que conecta grandes marcas con creadores de contenido —macro, micro y nano influencers— y nos permite escalar la gestión de marketing de influencia con cientos de perfiles en simultáneo generando contenido para una marca.

Esta plataforma abre dos grandes oportunidades estratégicas. Por un lado, la posibilidad de automatizar gran parte del proceso productivo de contenido con influencers. Y por otro, un cambio profundo en el modelo de monetización: no solo trabajar con remuneraciones fijas, sino incorporar un componente variable atado al performance, ya sea por resultados de engagement o ventas generadas por el contenido. Este avance nos posiciona mejor para un escenario donde las marcas exigen mayor eficiencia, trazabilidad y retorno concreto de la inversión en marketing.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Busto: El principal aprendizaje es que este año probablemente haya marcado un nuevo punto de partida para muchas industrias, y la nuestra —la industria digital— no es ajena a ese cambio. La irrupción de la inteligencia artificial generativa y la creciente sofisticación del ecosistema digital vinieron a transformar de manera estructural la forma en que trabajamos.

La lección más clara es que no vamos a poder seguir operando bajo los mismos modelos, procesos y dinámicas que utilizábamos hasta ahora. El contexto nos obligó a repensar la agencia, su propuesta de valor y la manera en que generamos impacto real en los negocios de nuestros clientes.

Al mismo tiempo, reafirmamos una convicción clave: el talento sigue siendo nuestro activo más valioso. El pensamiento crítico, la comprensión del negocio y la capacidad de tomar decisiones orientadas a resultados concretos para las marcas son, y serán, el mayor diferencial competitivo de la agencia.

La incorporación de inteligencia artificial generativa en todos los procesos —desde la estrategia hasta la ejecución— no reemplaza ese talento, sino que lo potencia. La combinación entre personas con criterio, visión de negocio y tecnología aplicada de forma inteligente es el camino que vemos como clave para el crecimiento futuro.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Busto: El principal desafío tiene que ver con la reconversión del modelo de negocio de las agencias digitales y de aquellas que proveen servicios orientados a tecnología y marketing. Hoy es indispensable redefinir la oferta, dejar atrás esquemas tradicionales y avanzar hacia modelos más alineados con los objetivos reales de negocio de los clientes.

En nuestro caso, comenzamos a trabajar sobre propuestas híbridas que combinan una base fija con un componente variable, directamente atado a los resultados que generan las acciones y campañas que desarrollamos, ya sea en términos de revenue o performance. Este enfoque lo canalizamos a través de una nueva unidad de negocio que llamamos Norris que nos permite dejar de depender exclusivamente de honorarios fijos y empezar a crecer en función del valor concreto que somos capaces de generar para las marcas.

Este desafío implica no sólo repensar cómo ofrecemos nuestros servicios, sino también profundizar el trabajo conjunto con los clientes, con una comprensión muy clara de sus objetivos de negocio y del tipo de industria en la que operan. El objetivo final es que todas las iniciativas de marketing y comunicación estén orientadas a resultados concretos: hacer crecer los ingresos, acelerar los tiempos de conversión y aumentar el ticket promedio, alineándonos con el ADN y la estrategia comercial de cada marca.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento visualizamos como prioritarias?

Busto: La principal oportunidad está vinculada a la integración y escalabilidad de nuestra tecnología propia de Marketing Democracy y al desarrollo de Norris como nueva unidad de negocio. En el caso de nuestra plataforma de Marketing de Influencia, nos permite escalar la gestión de Influencers y ofrecer campañas donde el resultado está directamente vinculado a la gestión que producimos.

Además, responde a una necesidad creciente de las marcas: generar grandes volúmenes de contenido de forma rápida, simple y sin fricciones. Hoy, buena parte de los procesos de generación de contenido y user generated content (UGC) pueden ejecutarse íntegramente a través de nuestra plataforma.

A esto se suma la incorporación de inteligencia artificial generativa en la producción de piezas de contenido, lo que nos permite construir un músculo productivo que hasta hace poco era difícilmente alcanzable. La combinación entre creadores reales, micro y nano influencers, y producción asistida por IA nos da la capacidad de generar volumen, calidad y velocidad en muy corto plazo.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes o inversiones previstas para 2026?

Busto: Para 2026 tenemos prevista una inversión aproximada de USD 250.000, destinada principalmente a tecnología, data y fortalecimiento del equipo. Esta inversión apunta a acelerar el desarrollo comercial en nuevos mercados, profundizar la explotación de nuestra tecnología y consolidar la implementación de nuestro producto de Marketing Democracy como una solución de alcance global. Luego de los lanzamientos de la plataforma en Argentina y Uruguay, el plan contempla la expansión hacia Colombia, Perú y, finalmente, México. Creemos que este tipo de tecnología encuentra una excelente recepción por parte de las marcas, ya que simplifica significativamente la gestión de influencers, genera conversación digital auténtica y permite producir grandes volúmenes de contenido en plazos muy reducidos y con altos estándares de calidad.

En el caso de Norris, vamos a pasar de la fase de piloto a ofrecer la propuesta a una selección de verticales y clientes a quienes podamos ayudar a crecer de forma significativa a través de nuestro expertise y tecnología, monetizando por el resultado que generamos.

Fortuna: En una frase: ¿cuál será la palabra o concepto que guiará nuestra estrategia del próximo año?

Busto: La palabra que va a guiar nuestra estrategia es Growth, entendido como aceleración real del negocio. Un crecimiento sostenido y medible, apalancado en dos pilares clave: data y tecnología.

Creemos que la verdadera ventaja competitiva está en la integración inteligente entre data, tecnología y criterio de negocio. Esa combinación es la que nos va a permitir escalar, optimizar decisiones y generar impacto concreto en los resultados de nuestros clientes.

Nuestro foco estará puesto en conectar cada acción de marketing con lo más movilizador para cualquier marca: la generación de ingresos y ventas, con mayor recurrencia y con tickets cada vez más altos. Growth, para nosotros, no es solo crecer en métricas, sino acelerar el negocio de las marcas de manera eficiente, sostenible y orientada a resultados.