“El desafío es equilibrar crecimiento con solvencia técnica en un entorno aún exigente”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Fanelli: El 2025 fue un año de recuperación para el mercado —sobre todo en motor—con patentamientos en alza, donde La Caja sostuvo niveles históricos altos del orden del 18% de Market Share en Okms, un fuerte impulso de la compra financiada y un consumidor más digital y exigente. Al mismo tiempo, la macroeconomía impuso disciplina: inflación y una litigiosidad persistente que obliga a proteger el resultado técnico con eficiencia y analítica. En este fino balance, emergieron oportunidades concretas: la aceleración de la contratación digital, el crecimiento saludable en Seguros de Hogar—históricamente subcubierto con una penetración de apenas el 17% de mercado—y la posibilidad de jugar un rol activo en prevención mediante datos y alianzas.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Fanelli: Entre los hitos de La Caja, destaco tres. Primero, la consolidación de nuestra propuesta Conectada en motor, que nos permitió sumar valor al conductor con beneficios por buen manejo y una experiencia más ágil. Segundo, el relanzamiento de Seguro de Hogar con una plataforma asistencial 24/Siempre, ampliada a mascotas, que llevó el seguro de puertas adentro a ser un compañero cotidiano, no solo un respaldo ante siniestros, y que trajo aparejado un sólido crecimiento de 70 puntos básicos en el Market Share. Tercero, la profundización del trabajo con Productores y alianzas estratégicas—bancos, concesionarios, movilidad sustentable —para estar presentes, donde importa, con ofertas simples y relevantes. Todo apalancado por la analítica y nuestra IA para optimizar lectura documental y gestión de siniestros en tiempos récord.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Fanelli: Las lecciones del año son claras. Primero, la eficiencia técnica es cultura; requiere disciplina e inteligencia en pricing y gestión detallada de siniestros y fraudes. Segundo, la cercanía es un activo medible; cuando la experiencia resuelve el “ahora” del cliente, la recomendación sube y la fidelidad se sostiene. Así es como La Caja se mantiene hace tres años y medio como la aseguradora #1 de recomendación. Tres: la diversificación inteligente—motor, hogar, vida, PyME—reduce. Por último: sinergizar con el regulador y el mercado y sus actores (ejemplo: CIDES) acelera soluciones sistémicas. Todo nuestro negocio se construye en pos de la promesa que le hacemos a nuestros asegurados: de ser “socios de por vida”.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Fanelli: De cara al 2026, el principal desafío local es equilibrar crecimiento con solvencia técnica en un entorno aún exigente: presión de costos, judicialización y una creciente necesidad de capital humano especializado. La respuesta es doble: más automatización y detección temprana de fraude (con sistemas basados en IA que analizan imagen, texto y patrones en tiempo récord) y modelos predictivos que anticipen severidad y frecuencia por segmento y canal. A esto se suma el reto de escala digital: sostener tiempos de respuesta y experiencia homogénea en todos los canales.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Fanelli: Las oportunidades de crecimiento están a la vista. El Seguro de Hogar seguirá siendo un motor clave gracias a su baja penetración y su rol central en la protección del patrimonio y el apoyo en situaciones cotidianas. Además, el crecimiento constante del parque automotor —con registraciones que podrían superar los 650.000 vehículos nuevos en 2026, según ACARA— abre un espacio significativo para ampliar las coberturas del ramo motor, incorporando propuestas conectadas y modelos tarifarios basados en comportamiento real del conductor.

En el segmento PyME vemos una oportunidad clara: ofrecer coberturas integrales que protejan el patrimonio y la continuidad del negocio, sumando servicios preventivos que ayuden a reducir riesgos. Esta propuesta no solo brinda tranquilidad, sino que aporta valor real a actores clave de la economía del país. Nuestra estrategia estará centrada en integrarnos a ecosistemas y alianzas —con concesionarias, bancos, inmobiliarias y proveedores de servicios— para estar allí en el preciso momento de la decisión (compra de auto, de una casa, mudanza, inversión en un nuevo negocio), ofreciendo una experiencia digital fluida que permite resolver rápidamente tanto la contratación como la gestión del día a día del seguro.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Fanelli: En planes e inversiones para 2026, avanzaremos en:

Expansión del Seguro Conectado en movilidad y de asistencias inteligentes en Hogar, con orquestación de proveedores 24/7.

Fortalecimiento del canal PAS con capacitación, inteligencia comercial y herramientas digitales end-to-end.

Sustentabilidad aplicada: coberturas adaptadas a movilidad eléctrica/híbrida, criterios de inversión responsables y reducción de huella operativa.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Fanelli: Profundización de nuestras relaciones comerciales con actores clave como las terminales automotrices, el Automóvil Club Argentino y más. Si tuviera que sintetizar la estrategia en una frase para el próximo año: “Presentes, donde importa". Ese es el espíritu de nuestra nueva campaña “Acá y Ahora”: estar en el momento crítico del cliente, con una solución que funciona, un precio que cierra y una promesa que se cumple. Porque la confianza se gana en el presente y construye el futuro del negocio.