“Vemos un contexto que aún exigirá eficiencia y competitividad con una enorme oportunidad para seguir creciendo”

El 2025 marcó un punto de inflexión para la industria de alimentos y bebidas en Argentina. En un contexto desafiante, con variaciones de costos, presión sobre las cadenas de valor y nuevas reglas de competitividad, el mercado comenzó a dar algunas señales de recuperación. En este escenario, el consumo mostró un cambio de tendencias impulsado por una incipiente recuperación del poder adquisitivo. Para Nestlé fue un período que nos exigió agilidad y disciplina, pero también nos permitió fortalecer nuestra presencia, reafirmar nuestra apuesta por el país y preparar el terreno para un 2026 enfocado en anticipación y eficiencia.

En este contexto, se observa un cambio profundo en la dinámica del sector. Hoy conviven más jugadores locales e internacionales, se suman cada vez más marcas propias y se amplía la oferta de categorías. La selección en la góndola ya no es automática, sino que es más exigente, dinámica y competitiva, es un voto de confianza diario hacia la marca. En ese escenario, la innovación -en productos, formatos, nutrición y sustentabilidad- se consolidó como motor para diferenciarnos y generar preferencia en un mercado diverso y competitivo.

En Nestlé acompañamos esta evolución impulsando categorías que hoy marcan tendencia. El mundo del café es un claro ejemplo: la cultura de consumo en frío dejó de ser una curiosidad para convertirse en una expresión urbana y cotidiana entre los jóvenes. En línea con esta transformación, lanzamos NESCAFÉ® Ice, nuestra innovación en café instantáneo que se disuelve en frío y abre nuevas ocasiones de consumo sin resignar sabor. Sumamos también variedades listas para tomar, pensadas para quienes buscan practicidad en su ritmo de vida, y café en granos, elegido por quienes valoran una experiencia más consciente. Estas innovaciones reflejan nuestra capacidad de anticiparnos a lo que viene, en lugar de reaccionar a lo que ya pasó.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Esa misma lógica también guía nuestras decisiones industriales. Después de más de 20 años, retomamos la producción de tabletas de chocolate en Argentina con la puesta en marcha de una nueva línea de producción en nuestra planta de Magdalena, Provincia de Buenos Aires. Esta decisión estratégica fortalece nuestra capacidad productiva local, reduce tiempos de respuesta y nos permite operar con mayor rentabilidad. Producir localmente nos hace más competitivos y ágiles, adaptándonos con rapidez a las preferencias del mercado y respondiendo a una demanda cada vez más dinámica.

En paralelo, avanzamos con determinación en una agenda que para Nestlé es innegociable: la sustentabilidad. Este año reforzamos alianzas estratégicas que garantizan una segunda vida para nuestros envases y fortalecen sistemas de recuperación más eficientes. Como resultado, alcanzamos por tercer año consecutivo la neutralidad en plástico y, por segundo año, en cartón. Además, en nuestro negocio de aguas, Eco Aguas y bebidas saludables, ya tenemos un 30% de rPet (resina reciclada) en nuestras botellas. Por otro lado, también en este tema de sustentabilidad, en el negocio Nestlé Purina -alimento para perros y gatos- firmamos una alianza con AAPRESID para impulsar prácticas de agricultura regenerativa con los productores que nos proveen los ingredientes para nuestros alimentos para mascotas, impulsando prácticas que regeneran los suelos y garantizan la excelencia de la materia prima desde su origen.

Estos esfuerzos nos acercan a nuestros compromisos globales: alcanzar cero emisiones netas para 2050 y lograr que más del 95% de nuestros envases estén diseñados para ser reciclados para fines de este año.

Mirando hacia 2026, vemos desafíos claros: un contexto que aún exigirá eficiencia y competitividad; nuevos modos de consumo que seguirán evolucionando; una oferta cada vez más amplia donde la diferenciación será clave. Pero también vemos una enorme oportunidad para seguir creciendo. Por eso, seguiremos invirtiendo en nuestras fábricas y apostando a innovaciones que mejoren la calidad de vida de los consumidores, sus mascotas y promuevan su bienestar.

Queremos consolidar nuestro crecimiento en un escenario donde confiamos que habrá mayor estabilidad económica y, con ello, una recuperación más firme del consumo. Creemos en Argentina y vamos a seguir apostando para ganar participación de mercado y fortalecer la industria.