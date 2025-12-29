“El principal aprendizaje de 2025 fue la imperativa necesidad de agilidad y la centralidad del cliente”

Fortuna: ¿Cómo describiría el 2025 para el sector financiero, en términos de mercado, desafíos macro y oportunidades que se generaron?

Elewaut: El 2025 fue un año de adaptación estratégica y resiliencia activa para el sector financiero en Argentina. En un contexto internacional marcado por la reconfiguración de la cadena de suministro y nuevas dinámicas comerciales, junto con una persistente volatilidad macroeconómica local —influenciada por tasas de interés, inflación y expectativas cambiarias—, el sector demostró su capacidad para normalizar variables y transformarse. Identificamos y capitalizamos oportunidades significativas en el financiamiento de sectores clave que impulsan la generación de divisas y demuestran mayor resiliencia, como el agro, la energía, la minería y la economía del conocimiento, consolidando nuestro rol como catalizadores del crecimiento económico.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Elewaut: En 2025, Citi Argentina consolidó su liderazgo indiscutible en el mercado financiero. Destacamos haber liderado la emisión de los primeros bonos referenciales a 10 años para emisores argentinos desde 2019, un hito que reafirma nuestra capacidad para movilizar capital de largo plazo. Nuestra expertise se evidenció también en estructuraciones estratégicas de alta complejidad. Un ejemplo palpable de nuestro impacto fue el financiamiento del gasoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto de infraestructura vital que subraya el poder de la colaboración entre grandes empresas para generar valor y atraer la confianza global.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Elewaut: El principal aprendizaje de 2025 es la imperativa necesidad de agilidad y la centralidad del cliente. Los desafíos macroeconómicos y la dinámica de mercado reafirmaron nuestra determinación de ser el socio bancario preeminente para nuestros clientes con necesidades transfronterizas. Aprendimos que la clave reside en la escucha activa y la creatividad, anticipando sus necesidades para desarrollar soluciones innovadoras y personalizadas en tiempo real. Esta visión, impulsada por nuestra red global y profunda experiencia local, nos permite acompañarlos estratégicamente hacia sus objetivos de crecimiento y expansión.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Elewaut: Para 2026, el desafío central en el contexto local será maximizar la propuesta de valor integral de "One Citi" en un entorno global de creciente interconexión. Nuestra sólida presencia local, combinada con un profundo conocimiento de la dinámica del comercio global y la gestión de la cadena de suministro, nos posiciona como un puente estratégico bidireccional entre las empresas de América Latina y el resto del mundo, facilitando su internacionalización y expansión.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Elewaut: En 2026, nuestra estrategia se centrará en la innovación y la expansión en el ecosistema digital. Priorizaremos la experiencia del cliente, habilitada por tecnologías de vanguardia, para impulsar su crecimiento con soluciones de valor agregado. Aprovechando nuestros más de 120 años de experiencia en América Latina y nuestra vasta red global, seguiremos consolidando nuestra posición como líderes en el mercado global y local. Asimismo, a nivel mundial, estaremos a la vanguardia en la exploración activa de stablecoins y el cambiante panorama del dinero digital 24/7, identificando nuevas oportunidades para modernizar procesos y satisfacer las demandas evolutivas de nuestros clientes, garantizando una experiencia integral, transparente y globalmente consistente.

Fortuna: En una frase, ¿cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Elewaut: La palabra clave que guiará nuestra estrategia en 2026 es "Conectividad y Transformación Digital". Esto implica potenciar nuestra red global con una visión local, implementar las tecnologías más innovadoras y ser el socio por excelencia que impulse la transformación y el éxito de nuestros clientes en un mundo digitalizado.