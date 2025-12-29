“El contexto local seguirá planteando desafíos y la previsibilidad va a ser determinante para todo el sector”

El 2025 fue un año que nos obligó a estar muy atentos. El consumo tuvo altibajos, la previsibilidad fue limitada y tomar decisiones no siempre fue sencillo. Para el retail, y especialmente para el deportivo, fue un escenario que exigió foco, flexibilidad y mucha claridad estratégica. Pero también fue un año que confirmó algo que creemos desde hace tiempo: aun en contextos complejos, hay espacio para crecer si se mantiene el rumbo y se pone al consumidor en el centro.

En Southbay atravesamos este año con una mirada clara sobre qué significa crecer. Además de abrir tiendas, es fundamental desarrollar de manera consistente la presencia de Nike en el mercado, cuidando su identidad, su propuesta de valor y la experiencia que viven los consumidores en cada punto de contacto. En ese marco, la apertura de nuestro primer local en Córdoba fue un paso muy relevante: no solo por sumar un nuevo punto de venta, sino por lo que representa en términos de presencia federal y cercanía con nuevos públicos. Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo el vínculo con los consumidores a través del deporte, principalmente en running y fútbol, que es el lenguaje que mejor expresa quiénes somos.

El 2025 también fue un año de mucho trabajo interno. Redefinimos nuestra cultura, relanzamos la identidad de Southbay y avanzamos fuerte en la modernización de sistemas, procesos y tecnología. Son transformaciones que no siempre se ven hacia afuera, pero que impactan directamente en cómo operamos, cómo tomamos decisiones y cómo acompañamos a un consumidor cada vez más exigente, tanto en tienda como en el mundo digital.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Otro aspecto clave del año fue empezar a construir una relación más profunda con la comunidad. A través de nuestra plataforma de impacto social y el trabajo junto a FUDE, comenzamos a desarrollar iniciativas donde el deporte funciona como una herramienta de inclusión, aprendizaje y oportunidades. Para nosotros no es un complemento: es parte de una forma de entender el negocio y el rol que tenemos como compañía.

Si algo nos dejó este año es una enseñanza muy clara: en momentos desafiantes, la coherencia, la inversión y el foco en las personas (clientes, equipos y comunidades) son lo que realmente marca la diferencia.

2026: un año para profundizar lo construido

El 2026 se presenta como un año clave. El contexto local seguirá planteando desafíos y la previsibilidad va a ser determinante para todo el sector. Aun así, vemos un escenario con oportunidades concretas para seguir creciendo, ganar participación de mercado y consolidar nuestra propuesta.

Uno de los hitos más importantes será nuestro regreso al fútbol profesional con Racing. Volver a estar presentes en ese nivel nos permite seguir posicionando y revalorizando la marca Nike dentro del deporte argentino. En un año atravesado por el Mundial, el deporte vuelve a ocupar un lugar central en la conversación, y es una oportunidad única para conectar desde la emoción, la identidad y la cultura.

En paralelo, tenemos previstas nuevas aperturas y reformas en nuestros principales locales. El foco va a estar puesto en mejorar la experiencia de compra, optimizar la logística y seguir profundizando la omnicanalidad. Vamos a continuar invirtiendo en herramientas digitales y tecnología para acompañar a un consumidor que espera experiencias simples, integradas y consistentes. Al mismo tiempo, vamos a poner un énfasis especial en la formación y capacitación de nuestros colaboradores y talentos, convencidos de que los equipos son un factor clave para ejecutar la estrategia y sostener la calidad de la experiencia en cada punto de contacto.

El 2026 también será un año clave para escalar nuestro trabajo con la comunidad. Queremos profundizar y consolidar las iniciativas de impacto social junto a FUDE, convencidos de que el crecimiento del negocio tiene que ir de la mano de un impacto positivo y real.

Si tuviera que resumir el próximo año en una sola palabra, sería conexión: con el deporte, con la comunidad, con la tecnología y, sobre todo, con los consumidores que eligen Nike todos los días.