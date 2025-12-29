“El ecosistema del crédito ingresará al 2026 atravesado por varios retos, donde la agilidad y la precisión serán cada vez más determinantes”

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector? (en términos de mercado, desafíos macro, oportunidades que se generaron).

Sokal: En 2025 enfrentamos el desafío de adaptarnos con rapidez a cambios en el marco regulatorio, recalibrando productos y procesos de manera ágil y eficiente. Asimismo, frente al contexto económico cambiante, acompañamos a nuestros clientes atendiendo sus necesidades de forma personalizada.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Sokal: Durante el año, uno de los principales hitos fue el lanzamiento de la nueva versión de nuestro motor de decisiones web, cloud y no-code, desarrollada bajo un enfoque centrado en la experiencia del cliente. Esta actualización, basada en un estudio de UX/UI, permitió mejorar de forma significativa la experiencia del usuario y la velocidad operativa, con una interfaz más ágil e intuitiva que facilita la implementación y edición de políticas de riesgo crediticio, la gestión de flujos de decisión y la adaptación en tiempo real a picos de demanda del mercado de crédito, manteniendo altos estándares de escalabilidad y seguridad.

A esta evolución tecnológica se sumó la nueva versión del score crediticio, diseñada para fortalecer la precisión en la probabilidad de cumplimiento de pago de las personas. Se trata de una herramienta robusta basada en modelos estadísticos que brinda más claridad para ver qué tan riesgosa es una cartera, reduciendo la probabilidad de morosidad en procesos de originación. Para ello, incluye perfiles jóvenes y sub-bancarizados y detecta cambios de comportamiento hasta 60 días antes. En este contexto, en SIISA cumplimos nuestro objetivo de continuar ofreciendo servicios de tecnología de clase mundial, logramos ser el motor de decisiones más flexible y el buró con la tasa de respuesta más rápida del país. Alcanzamos resultados de crecimiento para el negocio y también ampliamos el equipo de trabajo en un año desafiante para todas las industrias.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Sokal: El ecosistema del crédito ingresará al 2026 atravesado por varios retos, donde la agilidad y la precisión serán cada vez más determinantes. Nuevas amenazas digitales junto con una mayor complejidad en los hábitos de las personas y la aceleración de los marcos de intercambio de datos, obligarán a las empresas de crédito a reforzar la gestión del riesgo e implementar tecnologías capaces de acompañar un entorno más volátil. Tal disyuntiva supone uno de los mayores retos para el año próximo, porque exige administrar la variabilidad sin restringir el acceso al crédito. Lograrlo, requerirá el abordaje integral de tres dimensiones clave: IA generativa y ciberseguridad; analítica integrada y gestión ágil del riesgo; y Open Finance.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Sokal: Una de las oportunidades está relacionado a uno de los grandes desafíos del próximo año, en torno a la analítica integrada y la capacidad de gestión ágil del riesgo crediticio. El aumento de la mora, especialmente dentro del ecosistema Fintech, impulsa a optimizar modelos de decisión. Los motores de decisiones de última generación y los sistemas de evaluación basados en datos cumplen un rol crítico al permitir ajustes de políticas de manera autogestionable, ágil y precisa, acelerando el lanzamiento de nuevos productos financieros y evitando respuestas tardías en contextos donde el comportamiento de pago puede modificarse en cuestión de semanas. En ese sentido, la integración de analítica a las plataformas hace más fácil detectar desvíos, simular escenarios y generar alertas automáticas frente a cambios abruptos. En un mercado más inestable, la capacidad de reacción se convierte en un factor estructural y la sostenibilidad del crédito se basa en la habilidad para adaptar modelos sin perder trazabilidad ni control.

Fortuna: ¿Cuáles son los planes, proyectos o inversiones concretas más importantes que tienen previstos para 2026?

Sokal: Para 2026 proyectamos continuar invirtiendo en tecnologías más ágiles, lo que nos va a permitir hacer optimizaciones y customizaciones cada vez más interesantes e hiperpersonalizadas. Profundizaremos en analítica avanzada e IA para ofrecer interacciones cada vez más relevantes y precisas. También incorporaremos nuevos servicios de tecnología a medida, junto con proyectos para el desarrollo de nuevas áreas de la compañía. De este modo, continuaremos trabajando para mantener y superar la calidad de nivel worldclass de nuestro servicio.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Sokal: El entorno financiero de 2026, y la industria del crédito en particular, demandarán procesos auditables, modelos flexibles y una comprensión profunda del comportamiento de las personas. En un mercado en crecimiento, pero con mayor variabilidad en la mora y un tejido digital más expuesto, la capacidad para anticipar riesgos y operar con precisión será el diferencial que determine la sostenibilidad del negocio.