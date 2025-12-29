"Se vienen grandes avances en la implementación de Inteligencia Artificial para la gestión masiva de documentos"

Guillermo Quiñoa, integrante del Comité Ejecutivo de PAGBAM, analiza 2025 y comparte sus expectativas para 2026.
Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?
Quiñoa: En el año 2025 hemos tenido un importante crecimiento de la actividad de nuestra firma, con un aumento significativo de transacciones y del volumen de los negocios. Hemos acompañado a nuestros clientes, quienes exhiben un retorno robusto de su apetito inversor. El volumen de operaciones de M&A, de real estate, de energía y de financiamiento alcanzó cifras muy superiores a las que se veían en años anteriores.
Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?
Quiñoa: Participamos en operaciones muy relevantes tales como:
- El asesoramiento a inversores en relación con la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en la Ley Bases.
- El asesoramiento a Cencosud en la adquisición del 100% de Makro y Basualdo, cadenas mayoristas con 28 sucursales en 12 ciudades de Argentina.
- El asesoramiento a YPF en operaciones de gran importancia, como la adquisición del 100% de los derechos sobre el área Sierra Chata (gas natural) en Vaca Muerta, la venta del 49% de su participación en la concesión Aguada del Chañar a CGC, y la asociación con Eni Uruguay para la exploración de bloques off-shore.
- Múltiples operaciones de emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales que han sido récord en el año 2024-2025 y que incluyeron, entre otras, las emisiones de Tarjeta Naranja, IRSA, Genneia, Cresud, Toyota Compañía Financiera, Petróleos Sudamericanos, Petrolera Aconcagua Energía, Ledesma, San Miguel, CNH Industrial Capital, Mercado Pago y Banco de Servicios Financieros (asesoramiento a los bancos colocadores), Banco Santander Argentina y Mirgor (emisores), entre otros.
- El asesoramiento a Genneia en los financiamientos de proyectos para dos parques solares en Mendoza con una capacidad instalada combinada total de 270 MW.
- El asesoramiento a Banco Galicia y Banco Santander Argentina en el otorgamiento de un préstamo a PECOM Servicios Energía para comprar áreas hidrocarburíferas.
- La adquisición de Mercuria y Phoenix Global Resources de una participación en el proyecto midstream VMOS para transporte de crudo desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro.
- La expansión en Argentina y Uruguay de SpaceX y Starlink.
- Además nuestra presencia regional se consolidó con el crecimiento sostenido de nuestro Latam Desk en Uruguay desde donde cubrimos toda la región.
Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026
Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?
Quiñoa: Como siempre, la obligación, como organización, de buscar siempre la excelencia y ofrecerles a nuestros clientes el mejor servicio, todo el valor agregado y el expertise que el estudio PAGBAM posee con sus profesionales de primera línea.
Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?
Quiñoa: El desafío para 2026 es continuar creciendo y asistiendo a nuestros clientes en el nuevo tiempo que se abrió en el país. Somos muy optimistas con relación a Argentina y nuestro estudio -como siempre lo hizo- acompañará a sus clientes el año que viene, que sin dudas será de un marcado crecimiento y oportunidades.
El 2026 se presenta muy promisorio. La agroindustria (con la posible reforma de la Ley de Tierras Rurales), será un game changer, abriendo la puerta a grandes capitales para invertir en la modernización y productividad del campo argentino y la minería y la energía, con proyectos de todo tipo (Litio, Hidrógeno Verde y gas offshore, etc.) serán sin dudas los principales motores de la economía y donde veremos el mayor crecimiento y actividad de nuestra firma.
Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?
Quiñoa: Vamos a seguir invirtiendo y siendo pioneros en Tecnología Legal: Continuaremos con el desarrollo de tecnología propia de PAGBAM. Se vienen grandes avances en la implementación de Inteligencia Artificial para la gestión masiva de documentos y en el desarrollo de los agentes que ya tenemos. Continuaremos con la Expansión Regional: Fortaleciendo nuestro LATAM Desk en Uruguay y las alianzas con las que contamos en la región y el mundo para facilitar transacciones de carácter cross-border que involucren activos argentinos.
Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?
Quiñoa: "PAGBAM 2026: A la vanguardia del mercado legal".