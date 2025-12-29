"Se vienen grandes avances en la implementación de Inteligencia Artificial para la gestión masiva de documentos"

Fortuna: ¿Cómo describirían el 2025 para su sector?

Quiñoa: En el año 2025 hemos tenido un importante crecimiento de la actividad de nuestra firma, con un aumento significativo de transacciones y del volumen de los negocios. Hemos acompañado a nuestros clientes, quienes exhiben un retorno robusto de su apetito inversor. El volumen de operaciones de M&A, de real estate, de energía y de financiamiento alcanzó cifras muy superiores a las que se veían en años anteriores.

Fortuna: ¿Cuáles fueron los principales hitos, lanzamientos, aperturas o logros que destacaría la compañía durante este año?

Quiñoa: Participamos en operaciones muy relevantes tales como:

El asesoramiento a inversores en relación con la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sancionado en la Ley Bases.

sancionado en la Ley Bases. El asesoramiento a Cencosud en la adquisición del 100% de Makro y Basualdo, cadenas mayoristas con 28 sucursales en 12 ciudades de Argentina.

en la adquisición del 100% de Makro y Basualdo, cadenas mayoristas con 28 sucursales en 12 ciudades de Argentina. El asesoramiento a YPF en operaciones de gran importancia, como la adquisición del 100% de los derechos sobre el área Sierra Chata (gas natural) en Vaca Muerta , la venta del 49% de su participación en la concesión Aguada del Chañar a CGC, y la asociación con Eni Uruguay para la exploración de bloques off-shore .

en operaciones de gran importancia, como la adquisición del 100% de los derechos sobre el área Sierra Chata (gas natural) en , la venta del 49% de su participación en la concesión Aguada del Chañar a CGC, y la asociación con Eni Uruguay para la exploración de . Múltiples operaciones de emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales que han sido récord en el año 2024-2025 y que incluyeron, entre otras, las emisiones de Tarjeta Naranja, IRSA, Genneia, Cresud, Toyota Compañía Financiera, Petróleos Sudamericanos, Petrolera Aconcagua Energía, Ledesma, San Miguel, CNH Industrial Capital, Mercado Pago y Banco de Servicios Financieros (asesoramiento a los bancos colocadores), Banco Santander Argentina y Mirgor (emisores), entre otros.

que han sido récord en el año 2024-2025 y que incluyeron, entre otras, las emisiones de Tarjeta Naranja, IRSA, Genneia, Cresud, Toyota Compañía Financiera, Petróleos Sudamericanos, Petrolera Aconcagua Energía, Ledesma, San Miguel, CNH Industrial Capital, Mercado Pago y Banco de Servicios Financieros (asesoramiento a los bancos colocadores), Banco Santander Argentina y Mirgor (emisores), entre otros. El asesoramiento a Genneia en los financiamientos de proyectos para dos parques solares en Mendoza con una capacidad instalada combinada total de 270 MW.

en los financiamientos de proyectos para dos parques solares en Mendoza con una capacidad instalada combinada total de 270 MW. El asesoramiento a Banco Galicia y Banco Santander Argentina en el otorgamiento de un préstamo a PECOM Servicios Energía para comprar áreas hidrocarburíferas.

y en el otorgamiento de un préstamo a PECOM Servicios Energía para comprar áreas hidrocarburíferas. La adquisición de Mercuria y Phoenix Global Resources de una participación en el proyecto midstream VMOS para transporte de crudo desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro.

y de una participación en el proyecto midstream VMOS para transporte de crudo desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro. La expansión en Argentina y Uruguay de SpaceX y Starlink .

y . Además nuestra presencia regional se consolidó con el crecimiento sostenido de nuestro Latam Desk en Uruguay desde donde cubrimos toda la región.

Especial Fortuna: Visión de los CEOs 2025-2026

Fortuna: ¿Qué lecciones clave o aprendizajes se llevan de los desafíos enfrentados este año?

Quiñoa: Como siempre, la obligación, como organización, de buscar siempre la excelencia y ofrecerles a nuestros clientes el mejor servicio, todo el valor agregado y el expertise que el estudio PAGBAM posee con sus profesionales de primera línea.

Fortuna: De cara al 2026, ¿cuáles son los principales desafíos que identifica para su negocio en el contexto local?

Quiñoa: El desafío para 2026 es continuar creciendo y asistiendo a nuestros clientes en el nuevo tiempo que se abrió en el país. Somos muy optimistas con relación a Argentina y nuestro estudio -como siempre lo hizo- acompañará a sus clientes el año que viene, que sin dudas será de un marcado crecimiento y oportunidades.

El 2026 se presenta muy promisorio. La agroindustria (con la posible reforma de la Ley de Tierras Rurales), será un game changer, abriendo la puerta a grandes capitales para invertir en la modernización y productividad del campo argentino y la minería y la energía, con proyectos de todo tipo (Litio, Hidrógeno Verde y gas offshore, etc.) serán sin dudas los principales motores de la economía y donde veremos el mayor crecimiento y actividad de nuestra firma.

Fortuna: ¿Qué oportunidades de crecimiento o nichos de mercado visualizan como prioritarios para el próximo año? ¿Dónde pondrán el foco?

Quiñoa: Vamos a seguir invirtiendo y siendo pioneros en Tecnología Legal: Continuaremos con el desarrollo de tecnología propia de PAGBAM. Se vienen grandes avances en la implementación de Inteligencia Artificial para la gestión masiva de documentos y en el desarrollo de los agentes que ya tenemos. Continuaremos con la Expansión Regional: Fortaleciendo nuestro LATAM Desk en Uruguay y las alianzas con las que contamos en la región y el mundo para facilitar transacciones de carácter cross-border que involucren activos argentinos.

Fortuna: En una frase: ¿Cuál será la palabra clave o el concepto que guiará la estrategia de su empresa el próximo año?

Quiñoa: "PAGBAM 2026: A la vanguardia del mercado legal".